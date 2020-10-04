  • BIST 1.145
  • Altın 474,617
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

TC Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

»
İsrail'in Kanal 7 televizyonu, geçen hafta Netanyahu'nun Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 5 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay verdiğini duyurmuştu.
TC Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

TC Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilave yasa dışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberlerin, bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni kanıtı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu gelişmenin İsrail'in ilhak planlarından vazgeçmediğini ve son dönemde bazı ülkelerin İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle bu planların uygulanmasını engelledikleri yönündeki iddialarının da aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça gösterdiği vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilave yasa dışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberlerin, bu ülkenin uluslararası hukuku, BM kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni kanıtı olduğu ve İsrail'in bu gayrimeşru adımlarının tanınmadığının bir kez daha altının çizildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm uluslararası toplumu, Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz. Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz."

İsrail'in Kanal 7 televizyonu, geçen hafta Netanyahu'nun Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 5 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay verdiğini duyurmuştu.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan'dan Ermenistan'a 1.2 milyar dolarlık imha!03 Ekim 2020 Cumartesi 08:59
  • ‘Ben FETÖ’cüyüm, uçağı patlatacağım’ diyen kadına cezai sorumluluğu olmadığı için ceza yok02 Ekim 2020 Cuma 21:29
  • Yargıtay'dan Soma kararı: 4 sanık, "301 kez kastla öldürmek"ten mahkûm edilmeli02 Ekim 2020 Cuma 18:39
  • HDP’li Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı, Kars’a kayyım atandı02 Ekim 2020 Cuma 18:28
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan’dan destek talebi gelmedi; gelirse yardım ederiz02 Ekim 2020 Cuma 18:17
  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı: "Kıbrıs meselesi çözülene kadar, Kıbrıs Rumlarının muhatabı, Türkiye değil Kıbrıs Türkleridir”02 Ekim 2020 Cuma 15:32
  • Türkiye ve Yunanistan arasında NATO 'acil irtibat hattı' kuruluyor02 Ekim 2020 Cuma 12:47
  • Doğu Akdeniz: AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye ambargo tehdidi çıktı02 Ekim 2020 Cuma 12:44
  • Ayhan Bilgen tutuklandı, Kars Belediye Başkanlığı'na vali kayyum atandı02 Ekim 2020 Cuma 12:44
  • Oktay: Yunanistan ve Rum Kesimi’nin savunduğu tez ve argümanlar, uluslararası hukuka göre dayanaksızdır02 Ekim 2020 Cuma 12:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti