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TDP: Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hidrokarbon konusunda attığı tek yanlı adımlar olmasaydı...

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TDP: Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hidrokarbon konusunda attığı tek yanlı adımlar olmasaydı...
TDP: Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hidrokarbon konusunda attığı tek yanlı adımlar olmasaydı...

TDP Merkez Yönetim Kurulu dün akşamki toplantısında parti çalışmaları ve gündemdeki diğer konuların yanı sıra, İnsansız Hava Aracı konusunu da değerlendirdi.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hidrokarbon konusunda attığı tek yanlı adımlar, İHA ve SİHA alımı ile ABD’nin silah ambargosunu kaldırması yönündeki gelişmeler karşısında, İnsansız Hava Aracı örneğinde olduğu gibi, karşı adımlar atılmakta ve böylece ortaya çıkan genel tabloda toplumların endişe duymalarına neden olan gelişmelerin arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Adanın, tüm Kıbrıslıların ihtiyacı ve akıl yolu, bu endişe verici sürecin bir an önce sonlandırılması ve Rum Yönetimi'nin yanlışta ısrar etmeyerek Sn. Akıncı'nın uzlaşıya dayalı komite kurulması önerisinin kabul edilip, çözüm için somut adımlar atılmasıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve ortak çözüm yolları aramak adına ilgili tüm taraflara ziyaretler yapılmasının karara bağlandığı da belirtildi.

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