Tel-Sen: Ulaştırma Bakanı Ezbere Konuşuyor

Açıklamada "Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının göreve geldiğinden bu yana Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili cansiperane yapmaya çalıştığı açıklamaları endişeyle izlemekteyiz." denildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının göreve geldiğinden bu yana Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili cansiperane yapmaya çalıştığı açıklamaları endişeyle izlemekteyiz.

Bakanının, haberleşme ile ilgili yapmak isteriz, yapacağız, dediği herşey aslında Telekomünikasyon Dairesinin kabiliyet alanı içerisinde yer almaktadır. Bunun farkında olmadan ‘Hızlı İnternet’ getirmek istiyoruz en geri ülkelerdeki kadar geriyiz diyen Bakan, acaba Telekomünikasyon Dairesinin en çağdaş ülkelerdeki gibi hızlı internet verebildiğini ancak kendi adsl vdsl gibi çağdaş hizmetlerini kendi satmadığı için işbirliği yaptığı firmalarında strateji uygulayarak satmaması nedeniyle vatandaşa ulaşmadığını biliyor mu? Kayıt dışı müşteri anlayışına hizmet edildiğini biliyor mu?

Arıklı ezbere konuşuyor…

Üzülerek belirtmek isteriz ki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili görüşlerini açıklarken ezbere konuşmaktadır. Belli ki Bakana birileri akıl hocalığı yapmış, birileri eline bir kağıt sıkıştırmış Bakan da tabiri caizse müsamere çocukları gibi eline tutuşturulan kağıtta yazanları ezberlemiş ‘Kamu Özel İşbirliği Yapacağız’ diyor.

İyi de yapacağız dediklerinizi yapmak için Kamu Özel İşbirliğine gerek yok Kamu Özel İşbirliği Telekomünikasyon Dairesini peşkeş çekmek için hazırlanan bir kılıftır.

Bakandan Randevumuza Cevap Bekliyoruz…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanından atandığı ilk gün bunların yaşanacağını bildiğimiz için ve gerçekleri bizden duymasını karar aşamasında etki altında kalmamasını sağlamak için randevu talep ettik. Ancak Bakan paydaşlarıyla toplantılar düzenleyip eline sıkıştırılan kağıttan ezberlediklerini söylemekten vakit bulamamış ki randevumuza henüz cevap verememiştir. Nasıl bir haberleşme sektörü ve bunun içerisindeki Telekomünikasyon Dairesinin rolünü en sıhhatli ağızlardan duyması için randevumuza cevap beklediğimizi buradan tekrar hatırlatırız.

Toplumun Mefaatine Atılacak Adımların Yanındayız Zarar Veerceklerin Karşısındayız…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı başta olmak üzere tüm halkımız bilmelidir ki bu toplumun menfaatine olabilecek her uygulamanın yanında olduk olacağız bu bizim taahütümüzdür.

Ancak toplumun aleyhine olacak toplumsal varlıkların peşkeş çekilmesinin önünü açacak hiçbir uygulamanın da bugüne kadar yanında olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız.

Tel-Sen’in özelde Telekomünikasyon Dairesi genelde ise toplumsal varlıkların toplumun malı olarak kalmalı mücadelesindeki duruşu net olmuştur olmaya da devam etmektedir.

Kapalı kapılar ardında hazırlanan her uygulamanın bu toplumun aleyhine olduğunu defalarca gördük yaşadık. Gizli işler kirli işlerdir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın eline sıkışltırılan kağıttan ezberlediklerini söylemeyi bırakmasını, randevumuza cevap vermesini, paydaşlar dediklerinin içinde esas paydaş olan sendikamızla biraraya gelmekten kaçınmamasını ve bu halkın istediği Telekomünikasyon Dairesini oluşturmak için taşın altına elini koymayı bu toplum adına talep ediyoruz.

Tamay Soysan

Başkan