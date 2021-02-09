Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık bitcoin satın almasıyla kripto para rekor kırdı

Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Ocak'ta 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını ve yakında bu kripto parayla ödeme kabul edebileceğini açıkladı.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Ocak'ta 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını ve yakında bu kripto parayla ödeme kabul edebileceğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra Bitcoin'in değeri yüzde 14 artarak yeni bir rekor kırdı ve 43,968 dolara çıktı.

Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Bitcoin cinsinden varlıklarıyla ilgili bildirimde bulundu.

Şirketin açıklamasında Tesla'nın yatırım politikalarını, "dijital varlıklar dahil alternatif rezerv varlıklarına yatırım yapılmasına izin verecek şekilde güncellediği" belirtildi.

Açıklamada, bunun şirketin gelir kaynaklarını "çeşitlendirip asgariye çıkarılmasını sağlayacağı" kaydedildi.

'Bitcoin'le ödeme kabul edebiliriz'

Şirket açıklamasında denetleme komisyonunun onayından sonra bu yatırım politikalarına uygun olarak 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alındığı ve Tesla'nın zaman zaman ya da uzun vadeli olarak dijital varlıklar bulundurabileceği belirtilerek şöyle denildi:

"Dahası, yasal mevzuat çerçevesinde ve ilk aşamada sınırlı miktarda olmak üzere yakın gelecekte ürünlerimiz için Bitcoin'i bir ödeme şekli olarak kabul etmeyi umuyoruz. (Kasamıza girecek bu) dijital varlıkları paraya çevirebiliriz ya da çevirmeyebiliriz."

Elon Musk, Cuma günü 46 milyondan fazla takipçisinin olduğu Twitter'a Bitcoin hashtag'i koyunca kripto paranın değeri yüzde 20 artmıştı.

Musk daha sonra bu hashtag'i kaldırmıştı.

Dogecoin'in değeri de arttı

Öte yandan, Musk'ın Twitter'daki bir dizi mesajından sonra Dogecoin'in değeri de büyük bir hızla arttı. Kripto para biriminin değeri, son işlem gününde yüzde 20 yükseldi.

2013'te sosyal medyada bir şaka olarak ortaya çıkan Dogecoin'in değeri bu yıl yüzde 1250 arttı. Dogecoin'in piyasa değerinin de 10 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

Elon Musk'ın, 4 Şubat'ta "Dogecoin, halkın kriptosudur" dediği Twitter mesajından sonra Dogecoin'in değeri yüzde 50'den fazla artmıştı.

2013'te Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer, o dönem internetin en popüler tartışma konularından kripto paralar (coin) ile en popüler imgelerinden Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya atmıştı.

Palmer, Twitter paylaşımında "Dogecoin'e yatırım yapmak yeni büyük eğilim olacak" ifadelerini kullandı.

Bozuk bir İngilizce ile esprilerin yapıldığı Dogecoin imgesi (meme/mim), Twitter'da çokça paylaşıldıktan sonra Palmer bu espriyi gerçek yaşama taşımak için Dogecoin.com alan adını aldı ve Bitcoin benzeri blockchain teknolojisine dayanan kripto para birimini hayata geçirdi.