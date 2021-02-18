Texaslılar, aşırı soğuk havalarda hayatta kalma mücadelesi veren kaplumbağaları kurtarmaya çalışıyor

Texas'ta alışılmışın çok altında olan hava sıcaklıkları ve onun sonucunda elektrik kesintileri yaşanırken, South Padre Adası sakinleri çevrede sıkça görülen canlılardan olan kaplumbağaların hayatını kurtarmaya çalışıyor.

Teksaslılar, soğuk hava şartlarının hayati tehlike oluşturduğu kaplumbağaları bir konferans merkezine taşıyor.

Konferans merkezinin direktörü Ed Caum, "Her 15 dakikada bir bir başka kamyonet veya SUV geliyor" dedi. Caum, 100 tane kadar kaplumbağa taşıyan kamyonlar gördüğü söyledi.

Konferans merkezi, komşusu Sea Turtle Inc. getirilen kaplumbağa sayısıyla baş edemediğini duyurduktan sonra bu hafta başında kapılarını açtı.

Caum, şu ana kadar binaya 3 bin 500'den fazla kaplumbağa getirildiğini söyledi.