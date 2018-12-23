  • BIST 91.861
  • Altın 214,757
  • Dolar 5,2925
  • Euro 6,0370
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

THY, İsrail'le anlaştı

»
İsrail’in en büyük bankalarından Bank Hapoalim (Halk Bankası) ile THY, ortak bir uçuş mili-kredi kartı çıkarmak için anlaşma imzaladı.
THY, İsrail'le anlaştı

İsrail’in en büyük bankalarından Bank Hapoalim (Halk Bankası) ile THY, ortak bir uçuş mili kredi kartı çıkarmak için anlaşma imzaladı.

Şalom'da yer alan habere göre, Bank Hapoalim’in kredi kartı kuruluşu IsraCard ve THY’nin ortaklığıyla basılacak olan kart ile sık uçan İsrailli yolculara indirim imkanları sağlanacak.

THY, İsrail havayolları EL-AL’dan sonra ülkede en çok tercih edilen hava yollarından biri. 2017 yılında THY, İsrail’e ve İsrail’den başka ülkelere bir milyondan fazla yolcu taşıdı.

İstanbul-Tel Aviv arasında günde 10 defadan fazla seferi olan Türk Hava Yolları rekor sayıda İsrailli yolcuyu İstanbul bağlantılı olarak dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Odasının düzenini değiştiren kardeşini defalarca bıçakladı23 Aralık 2018 Pazar 09:00
  • La Casa de Papel'den etkilenip 700 bin TL'lik bilgisayar ve cep telefonu çaldılar22 Aralık 2018 Cumartesi 08:30
  • Erdoğan: Fırat'ın doğusuna operasyonu bekletiyoruz21 Aralık 2018 Cuma 22:00
  • Benzin ve motorinde indirime gidiliyor21 Aralık 2018 Cuma 15:10
  • Kocasının terk ettiği kadın, çocuklarını dövdüğü anları kaydetti: 'İntikamımı böyle alırım'21 Aralık 2018 Cuma 15:00
  • Çavuşoğlu: ABD’nin çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz21 Aralık 2018 Cuma 14:45
  • Kolombiyalı dansçılar 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor21 Aralık 2018 Cuma 14:43
  • Lamborghini sahibi AKP milletvekili ‘senatör’ diye kartvizit bastırdı21 Aralık 2018 Cuma 13:21
  • Yeni 20 TL banknotlar geliyor21 Aralık 2018 Cuma 10:41
  • Karar yazarı Albayrak: Yeni parti söylentisi paniğe yol açtı21 Aralık 2018 Cuma 10:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti