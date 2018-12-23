THY, İsrail'le anlaştı

İsrail’in en büyük bankalarından Bank Hapoalim (Halk Bankası) ile THY, ortak bir uçuş mili-kredi kartı çıkarmak için anlaşma imzaladı.

İsrail’in en büyük bankalarından Bank Hapoalim (Halk Bankası) ile THY, ortak bir uçuş mili kredi kartı çıkarmak için anlaşma imzaladı.

Şalom'da yer alan habere göre, Bank Hapoalim’in kredi kartı kuruluşu IsraCard ve THY’nin ortaklığıyla basılacak olan kart ile sık uçan İsrailli yolculara indirim imkanları sağlanacak.

THY, İsrail havayolları EL-AL’dan sonra ülkede en çok tercih edilen hava yollarından biri. 2017 yılında THY, İsrail’e ve İsrail’den başka ülkelere bir milyondan fazla yolcu taşıdı.

İstanbul-Tel Aviv arasında günde 10 defadan fazla seferi olan Türk Hava Yolları rekor sayıda İsrailli yolcuyu İstanbul bağlantılı olarak dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.