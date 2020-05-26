  • BIST 103.024
  • Altın 370,004
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

THY Uçuş kurallarını açıkladı

»
THY Uçuş kurallarını açıkladı
THY Uçuş kurallarını açıkladı

5 Haziran'da uçuşlara başlayacak olan THY'nin bazı kurallarını Genel Müdür Bilal Ekşi açıkladı: Yolcular anons sırası ile sıra numarasına göre uçağa alınacak, koridorlarda kuyruk ve temas olmayacak, el bagajı değil küçük el çantası kullanılabilecek.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 5 Haziran’da yeniden uçuşlara başlayacak olan Türk Hava Yolları’nda (THY) korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak bazı kuralları duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat.”

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz25 Mayıs 2020 Pazartesi 22:03
  • Babacan: Ülkenin itibarı ve ekonomi mahvolmuş durumda25 Mayıs 2020 Pazartesi 22:02
  • Türkiye 90’lı yıllara geri mi döndü?25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:43
  • TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı: Bu pandemi bize Allah'ı öğretti25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:19
  • "Marmaris kıyı ve açıklarında ciddi zehirli tür istilası var"25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:52
  • Van Valiliği: Bazı vatandaşların hastane için izin alıp akrabalarına bayram ziyaretine gittiği belirlendi25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:29
  • Savaşan: “Her koşulda yaşlı ve hastalarımızın yanında olmalıyız”25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:59
  • Uzmanlar virüsün etkisi konusunda uyarıyor; Antalya'da plajlar hazırlanıyor!25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:50
  • AKP ve MHP engelledi: İBB artık sosyal yardım talebi alamayacak25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:10
  • Erdoğan'dan erken seçim sinyali: Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti