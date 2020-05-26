THY Uçuş kurallarını açıkladı

5 Haziran'da uçuşlara başlayacak olan THY'nin bazı kurallarını Genel Müdür Bilal Ekşi açıkladı: Yolcular anons sırası ile sıra numarasına göre uçağa alınacak, koridorlarda kuyruk ve temas olmayacak, el bagajı değil küçük el çantası kullanılabilecek.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 5 Haziran’da yeniden uçuşlara başlayacak olan Türk Hava Yolları’nda (THY) korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak bazı kuralları duyurdu.
Ekşi, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat.”
Şimdi ✈️ hazırlanma zamanı! (2)— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 26, 2020
SAĞLIKLI UÇUŞ için:
4️⃣ EL BAGAJI YOK. Küçük el çantası var.
5️⃣ KORİDORDA KUYRUK ve TEMAS YOK. Anons ile sıra numarasına göre:
✅ Biniş için arka sıradan öne doğru;
✅ İniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.