THY Uçuş kurallarını açıkladı

5 Haziran'da uçuşlara başlayacak olan THY'nin bazı kurallarını Genel Müdür Bilal Ekşi açıkladı: Yolcular anons sırası ile sıra numarasına göre uçağa alınacak, koridorlarda kuyruk ve temas olmayacak, el bagajı değil küçük el çantası kullanılabilecek.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 5 Haziran’da yeniden uçuşlara başlayacak olan Türk Hava Yolları’nda (THY) korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak bazı kuralları duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat.”