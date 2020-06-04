  • BIST 109.111
  • Altın 369,346
  • Dolar 6,7482
  • Euro 7,5651
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

THY'den dış hat uçuşları ile ilgili açıklama

»
THY'den dış hat uçuşları ile ilgili açıklama
THY'den dış hat uçuşları ile ilgili açıklama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin dış hat uçuşları ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Haklı olarak DIŞ HAT uçuşlarını soruyorsunuz. Önce teknik bir açıklama: 

Dünyada bütün havayolları rezervasyon sistemleri, 330 veya 350 gün ilerisine kadar rezervasyon yapmak zorundadırlar. 

Normal zamanda YAZ-KIŞ tarifesi belirlenir ve rezervasyon sistemine yüklenir. ++

Şu anda dış hat uçuşları 10 Haziran'a kadar covid salgını sebebi ile otoriteler tarafından durdurulmuştur. 

Rezervasyon sisteminde 10 Haziran'dan itibaren gözüken uçuşlar tüm havayolları uygulamasında olduğu gibi en az 6 ay önce konulan, konmak zorunda olan tarifedir.

Dış hatların yakında kademeli olarak başlayacağı ümidini biz de taşıyoruz. Ulusal otoritelerimiz yanında sefer için karşı devletlerin de izni gerekmektedir. Bu İzinler günlük takip edilmektedir. Emin olun biz herkesten daha fazla dış hat uçuşlarının açılmasını arzu ediyoruz.

Dış Hat uçuşlar genel olarak açıldığında: a- hangi ülkelere izin verildiği; b-hangi ülkelerin bize izin verdiği; c-tarihin ne olduğu; belli olacak ve ona göre tarifeye son hali verilecek ve bu duruma göre zorunlu tarife değişikliği yapılacaktır.

Sevgili Yolcularımız, Tüm bu süreçlerin hepinizi, hepimizi çok yorduğunun farkındayız. Dünya havacılık tarihinde inanılmaz bir krizi beraber yaşıyoruz. Aşırı belirsizliklerin olduğu bir ortamı inşaallah aşmak üzereyiz. Lütfen bir süre daha sabrınızı istirham ediyoruz.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kendisini içeri kilitleyip evi ateşe veren kişi hayatını kaybetti03 Haziran 2020 Çarşamba 09:28
  • Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem03 Haziran 2020 Çarşamba 09:26
  • Vedat Milor: "Asıl mesele sınıf savaşı"02 Haziran 2020 Salı 17:00
  • THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor02 Haziran 2020 Salı 16:26
  • Üç günlük bebeği folyoya sarılıp sokağa terk ettiler02 Haziran 2020 Salı 16:20
  • O Ses Türkiye'ye veda eden jüri belli oldu02 Haziran 2020 Salı 16:05
  • Dendias: “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmaları konusunda yüz yüze görüşmeye hazırız”02 Haziran 2020 Salı 12:00
  • Aksoy: Doğu Akdeniz’de haklarımızı kararlılıkla koruyacağız02 Haziran 2020 Salı 09:57
  • YouTube'da çocuk istismarı!02 Haziran 2020 Salı 09:33
  • TC Dışişleri Bakanlığı’ndan cami saldırısına kınama!02 Haziran 2020 Salı 08:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti