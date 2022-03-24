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THY’den yolcular için uçuş simülatörü: Hezarfen

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THY’den yolcular için uçuş simülatörü: Hezarfen
THY’den yolcular için uçuş simülatörü: Hezarfen

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’u sanal ortamda gezme fırsatı sunan uçuş simülatörü ‘Hezarfen’i kullanıma sundu.

 

Similatör ismini, kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk kişi olarak tarihe geçen Hezarfen Ahmed Çelebi’den alıyor.

 

Simülatördeki sanal tur, Hezarfen Ahmed Çelebi’nin uçuş rotası Galata Kulesi’nden başlıyor.

Tura katılanlar taktıkları sanal gerçeklik (VR-Virtual Reality) gözlükleriyle 360 derece açıyla İstanbul’daki tarihi yerleri rüzgar ve uçuş hareketlerini deneyimleyebilerek izliyor.

Simülatör, İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş terminalindeki özel yolcu salonu Lounge Business’ta kurulu.

Sanal turu deneyimleyen Robert Koning isimli bir yolcunun değerlendirmeleri şöyle: “Bir kuş gibi, bir drone gibi şehrin üzerinden uçtum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Daha önce böyle bir şey denememiştim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir teknoloji. İstanbul’u daha önce böyle görmedim. Kuşlar ancak İstanbul’a böyle görebilir. Çok güzeldi. Şehri, insanları, trafiği görmek çok güzel. Yüksekten bakmak biraz ürkütse de gerçekten büyüleyici.”

 

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