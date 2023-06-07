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Tıp-İş, şiddete zemin hazırlayan eksikliklerin giderilmediği merkezlerde mücadele başlatacak

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Tıp-İş Başkanı Şükrü Onbaşı, şiddete zemin hazırlayan eksikliklerin giderilmediği merkezlerde sendikal ve hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı.
Tıp-İş, şiddete zemin hazırlayan eksikliklerin giderilmediği merkezlerde mücadele başlatacak

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Şükrü Onbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, güvenli çalışma alanlarının yaratılması adına yapılacak her türlü çalışmaya katkı koymaya hazır olduğunu, iş güvenliğinin olmadığı ve şiddete zemin hazırlayan eksikliklerin giderilmediği merkezlerde sendikal ve hukuki mücadele başlatacağını duyurdu. 

Onbaşı, Kamu sağlık merkezlerindeki güvenlik personelinin sayısal yetersizliğinden dolayı oluşan güvenlik zaafiyetinin getirdiği sorunlarla her gün karşılaştıklarını ifade ederek, bir kez daha sağlık bakanlığını bu sorunu çözmeye davet etti. 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Şükrü Onbaşı, ülkede, sağlıkta şiddet olaylarının son dönemlerde artış gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti: 

“Toplumumuzun içinde bulunduğu ekonomik buhran, sosyal ve psikolojik çöküntü, siyasi iradesizliğin ve istikrarsızlığın oluşturduğu hayatın her alanındaki belirsizlik, insanların tahammül eşiğinin azalmasına neden olmaktadır. Hayatını idame ettirmekte zorlanan vatandaşlarımız, hizmet almak için başvurdukları kamu sağlık merkezlerindeki sistemsel ve altyapısal sorunlarla karşılaşmakta, bu durum da öfkelerinin artmasına sebep olmaktadır.” 

En son dün Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde yaşanan olayla birlikte şiddet olaylarının sebeplerinin başını, kamu sağlık merkezlerindeki altyapı, tıbbi alet ve personel eksikliği gibi kronikleşmiş sorunların çektiğinin anlaşıldığını söyleyen Onbaşı, Kamu sağlık merkezlerindeki ilaç, cihaz, personel vs. gibi eksikler ve sistemsel yetersizlikler nedeni ile verilemeyen veya aksayan hizmetlerin sorumlusunun çalışan hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının olmadığını vurguladı. 

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