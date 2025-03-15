Tır İçinde Gizlenerek KKTC’ye Kanunsuz Giriş Yaptı

14 Mart 2025 tarihinde, Girne Turizm Limanı’ndan yurt dışına çıkmaya çalışan Z.P.K. (K-31), muhaceret kayıtlarının incelenmesi sonucu KKTC’ye giriş kaydının bulunmadığı tespit edildi. Yapılan ileri soruşturma sonucunda, şahsın 16 Nisan 2023 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir tır aracının içerisine gizlenerek muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giriş yaptığı belirlendi.
Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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