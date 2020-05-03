TKP Lideri Çakıcı: market fiyatları, elektrik ve akarayakıtta indirim olmalı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, market fiyatlarının kontrol altına alınması, akaryakıt ve buna bağlı olarak elektrik fiyatlarının acilen düşürülmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Haber Kıbrıs Web TV'de Ali Baturay'ın hazırlayıp sunduğu 'Markaj' programında konuşan Çakıcı, tarihi bir dönemden geçerken Koronavirüsün aslında bir psikiyatrik hastalığa dönüştüğünü, adının da Koronavirüs sendromu olduğunu söyledi.

“Koronavirüs sendromunun 6 belirtisi”

Çakıcı, sendromun 6 grup belirtisi olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Koronavirüsün yarattığı bir tehdit var. Koronavirüs bir yaşam tehdidi meydana getiren insanlığa yönelik bir saldırıdır. Bu tehdit psikolojik travma niteliğinde tıpkı savaş gibi. İkinci belirti, çaresizlik. Önce bir dehşete kapılıyoruz. Nerden geldiği belli olmayan bir virüs var ve insanlar komaya giriyor ya da ölüyorlar. Üçüncüsü panik ve kaygı, koronavirüs bizde endişe yaratıyor. Dört; temizlik ritüelleridir. Virüsün ortaya çıkışıyla temizlik davranışlarımız gelişti. Sürekli ellerimizi yıkıyor, eldiven ve maske takıyoruz. Beşincisi sosyal izolasyon. Evlere kapandığımız bir dönemden geçiyoruz ve bu süreçte psikiyatrik sorunlar, ruhsal hastalıklar artış gösterdi. Son belirti ise şüpheciliktir. Herkesten şüphelenmeye başladık. Koronavirüs sendromu hiçbir rahatsızlığı olmayan insanları da etkilemeye başladı. İlerleyen günlerde bilimsel yazılarla incelenmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. İsmini netleştirmek için anket çalışmasını da başlattık. Koronavirüs sendromu hayatımızı etkileyen psikiyatrik bir rahatsızlık yarattı ve bu kalıcı bir psikiyatrik hasara neden olabilir" dedi.

“Alkol ve uyuşturucu kullanımında ciddi artış var”

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan insanlar için bu durumun daha ağır ve stresli olduğunu belirten Çakıcı, yaşlılık döneminde depresyon ve anksiyetinin sıklıkla görüldüğünü söyledi. Yaşlı insanların daha fazla korunması gerekirken, cahillik yüzünden yaşlı istismarına varan görüntüleri görmekten üzüntü duyduğunu söyledi.

Çakıcı, alkol ve uyuşturucu kullanımında ciddi artış olduğunu, bunun başka tehlikelere yol açabileceğini söyledi. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin açıklama yaparak bu konulara dikkat çektiğini belirten Çakıcı, aile içi şiddetin de bu dönemde %40 civarında arttığını söyledi.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde başlatmış olduğu ücretsiz online desteğe de değinen Çakıcı, Pembe Köşk numaralarını hatırlatarak yardım almak isteyen kişilerin 05428830007 - 05488838307 (Whatsapp) numaralarından iletişime geçebileceklerini, 9 psikoloğun sırayla randevulu bir şekilde bu hizmeti verdiğinin altını çizdi.

“Kurallı yaşama alışmalıyız”

İnsanlık tarihinin bu virüsle birlikte değiştiğini kaydeden Çakıcı, "Virüsün ilacı ve aşısı netleşene kadar bu işin bitmediğini, virüs her yıl yeniden karşımıza çıkabilir. Yeni dünya düzenimizi ekonomik yaşantımızla birlikte buna göre oluşturmamız gerekiyor. Ev içine yoğunlaşarak yaşamaya da alışmalıyız. Hepimiz yavaş yavaş kurallı bir yaşama başlayacağız dedi. Bütün hayatın Koronavirüs olmaması gerektiğini belirten Çakıcı, kişilerin dünyadaki ve ülkemizdeki olayları takip ederken, kendilerine de vakit ayırmasının gerekliliğine işaret ederek, evde ortak etkinlikler yapılabileceğini söyledi. Anne, babalara da mesaj veren Mehmet Çakıcı, evde hep virüsün konuşulmaması gerektiğini, çocukların da zihnine korku ve endişe eklendiğinin altını çizdi.

Maskelerin nasıl olacağı yönünde yapılan yorumların sorulması üzerine Çakıcı şöyle konuştu: "Bizim memlekette bu kadar peygamber ve tanrının olduğunu ilk kez görüyorum. Tıpta kesin konuşmak için tanrı olmak gerekir. Bir hekim olarak elimizde ciddi veriler yokken kesin konuşmayı doğru bulmuyorum. Bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır" dedi.

“Market fiyatları kontrol altına alınmalı”

UBP-HP hükümetinin sağlık ve ekonomik olarak aldığı kararları da değerlendiren Çakıcı, hükümetin radikal kararlara imza atamadığını, sağlık sistemindeki eksiklikler nedeniyle virüse hazırlıklı olmadığımızı söyledi.

Parti olarak her zaman önceliklerinin sağlık olduğunu yıllardır dile getirdiklerini ifade eden Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının virüsten bilinçli davranışlarıyla korunduğunu söyledi. Hükümetin kriz yönetiminde başarılı olamadığını kaydeden Çakıcı, halkın seçimleri sonucu bunların yaşandığını söyledi.

29 Mart'da parti olarak 27 maddelik Ekonomik Önlemler Paketi açıkladıklarını kaydeden Çakıcı, Bankaların sadece maliyet hesabı yaparak faizlerin yeniden düzenlenip kriz döneminde kar edilmemesinin sağlanmasının insanları rahatlatacağını, her casinonun gelecekte mahsuplaşmak üzere bu dönem için 1 milyon dolar vermesinin de ekonominin çarklarını çevirecek önemli bir gelir olacağını ifade etti.

Hükümetin böyle bir kriz ortamında halkın canını yakan market fiyatlarını kontrol altına alması gerektiğini ve dünyada petrol fiyatları tarihin en düşük seviyesine gerilemişken akaryakıt ve elektrik fiyatlarının acilen düşürmesi gerektiğini söyledi.

Programın sonunda Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk tarihinde polisin sivile bağlanması önerisini veren tek siyasinin kendisi olduğunu belirterek, "TKP YG olarak duruşumuzu koruyarak mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.