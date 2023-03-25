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Togg, çekilişle teslim edilecek araç sayısını 20 bine çıkardı

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Togg, çekilişle teslim edilecek araç sayısını 20 bine çıkardı
Togg, çekilişle teslim edilecek araç sayısını 20 bine çıkardı

Togg, çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkardığını duyurdu. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz." denildi.

Ön sipariş için son günün 27 Mart olduğu belirtilen açıklamada, çekiliş tarihinin bir gün ileri alınarak 29 Mart olduğu aktarıldı.

2023 yılı toplam T10X teslimat adetinin ise 20 binden 23 bine yükseltildiği belirtildi.

 

 

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