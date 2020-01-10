Tonlarca patates sular altında çürüyecek

Günlerdir etkili olan yağışlı hava nedeniyle Kıbrıs’ın güneyindeki patates tarlalarının sular altında kaldığı ve tonlarca patatesin çürüyeceği bildirildi.

Günlerdir etkili olan yağışlı hava nedeniyle Kıbrıs’ın güneyindeki patates tarlalarının sular altında kaldığı ve tonlarca patatesin çürüyeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yağışlar nedeniyle patateslerin 20 gündür suların içine gömülü olduğunu ve Avrupa piyasasına ithal edilecek olan 30-45 ton kadar patatesin çürüyeceğinin tahmin edildiğini yazdı.

Gazete, yağışlar dursa bile üreticilerin tarlaya gidebilmesi için 10-15 gün gerekeceğini ve traktör, kamyon ve tarımda kullanılan makinelerin de tarlalarda mahsur kaldığını kaydetti.

ANASTASİADİS: “ZARAR KARŞILANACAK”

Alithia gazetesi de, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün yaptığı açıklamada, patates üreticilerinin zararının karşılanacağını ve hükümetin bu konuda hassasiyetinin bulunduğunu söylediğini yazdı.

GÜNEYDEKİ 12 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZ

Öte yandan Politis gazetesi, güneydeki 12 barajın yüzde yüz dolu olduğunu yazdı.

Gazete, Trodos’taki kar kalınlığının da 92 santime yükseldiğini kaydetti.