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'Toplam 2,5 milyar nüfuslu 130 ülkede henüz tek bir doz aşı uygulanmadı'

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, "2,5 milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede henüz tek bir doz Covid-19 aşısı uygulanmadı" dedi.
'Toplam 2,5 milyar nüfuslu 130 ülkede henüz tek bir doz aşı uygulanmadı'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarının öncelikli olarak sağlık çalışanları, yaşlılar ve ciddi hastalıkları olan kişilere uygulanması gerekiğini söyleyerek, "Küresel olarak, aşıların sayısı, rapor edilen vaka sayısını geçti. Bir anlamda, bu iyi haber ve bu kadar kısa bir zaman diliminde dikkate değer bir başarı" ifadelerini kullandı.

Aşılara erişim konusundaki adaletsizliği vurgulayan Ghebreyesus, şimdiye kadar uygulanan aşıların dörtte üçünün küresel GSYH'nin yüzde 60'ını elinde bulunduran sadece 10 ülkede gerçekleştiğine dikkat çekti.

"2,5 milyar nüfusu olan yaklaşık 130 ülkede, henüz tek bir doz aşı uygulanmadı" diyen Ghebriyesus, salgına karşı dünyada eş zamanlı mücadelenin öneminin altını çizdi.

Ghebriyesus, "Aksi takdirde başlangıç noktasına dönebiliriz" uyarısında bulundu.

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