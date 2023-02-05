Töre: Aynı milletin insanları olarak bu toprakları vatan yaptık

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Hamsi Festivalinde yaptığı açıklamada, "Aynı milletin insanları olarak bu toprakları vatan yaptık." dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Karadeniz Kültür Derneği tarafından Girne Açık Pazar’da düzenlenen Hamsi Festivaline katıldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, burada yaptığı konuşmaya “Çırpınırdı Karadeniz” türküsünün sözleri ile başlayan Töre, “ KKTC’den Trabzon’a, Kafkasya’dan da Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerine selam olsun” dedi.

Töre, Anadolu’nun birçok coğrafyasından insanlarla Kıbrıs’ta buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

“Kimimiz 1571’de, kimimiz 1974’de geldik” diyen Töre, “Hepimiz birlikte Türk milletiyiz” ifadesini kullandı.

Aynı milletin insanları olarak bu toprakları vatan yaptıklarını kaydeden Töre, vatan yapılan bu topraklar üzerinde bir cumhuriyet kurulduğunu söyledi.

Kurulan vatanı İngiliz ve Yunanlıların değil aziz şehitlerin hediye ettiğini ifade eden Töre, vatanın şehitlerin aziz hatırası ve onların emaneti olduğunu vurguladı.

Kendilerine düşen görevin sonraki nesillere bu devlet ve cumhuriyeti sapasağlam devretmek olduğunu kaydeden Töre, “Bu Türküm diyen herkesin görevidir” dedi.

Töre, her türlü dış oyunlara karşın Cumhuriyetin daha da pekişeceğini ve ay yıldızlı bayrakların dalgalanmaya devam edeceğini söyleyerek konuşmasını “Ne mutlu Türküm diyene” diyerek tamamladı.