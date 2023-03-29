  • BIST 4.793,77
  • Altın 1209.134
  • Dolar 19.1284
  • Euro 20.7882
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Töre, Master Atlet Ayten Benli’yi kabul etti

» »
Töre, Master Atlet Ayten Benli’yi kabul etti
Töre, Master Atlet Ayten Benli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul’da gerçekleştirilen 7’nci Balkan Şampiyonası’ndan madalya ve rekorla dönen master atlet Ayten Benli’yi kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan Ayten Benli, çok küçük yaşlardan itibaren atletizm sporuna gönül verdiğini ifade ederek, master dalında mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Benli, yarışmalarda KKKTC bayrağı altında yarışmayı çok istediğini, ancak yaşanan siyasi sorun nedeniyle bunun gerçekleşemediğini kaydederek Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ile de yarışmaktan her zaman büyük bir gurur ve onur duyduğunu söyledi.

Başkan Töre de kabuldeki konuşmasında spor alanındaki uluslararası kuruluşların KKTC’ye uyguladığı ambargoyu sürekli olarak kınadıklarını ve bir insanlık suçu olarak gördüklerine değindi.
Anavatan Türkiye’nin bayrağı altında sporcularımızın yarışmalarını büyük bir şans olarak nitelendirdiklerini vurgulayan Töre, Kıbrıslı Türk sporcuların kendi bayrakları altında da yarışacakları günleri görmeyi de arzu ettiklerini kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin, 1963’de Akritas Planı ile birlikte ortaklık cumhuriyetinden dışlandığını anımsatan Töre, Rumların ambargo uygulanması için hala uğraş verdiğini söyledi.
Benli’yi başarılarından dolayı tebrik eden Töre, onun mücadelesinin diğer sporculara da örnek olmasını diledi.

Töre, Master Atlet Ayten Benli’ye Meclis Anı madalyası da takdim etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTO’dan hükümete çağrı29 Mart 2023 Çarşamba 13:17
  • Erhürman: Kargaşanın içerisinde ortaya çıkmış bir yasa29 Mart 2023 Çarşamba 12:47
  • Uyuşturucu operasyonu29 Mart 2023 Çarşamba 12:01
  • AnadoluJet'ten Kuzey Kıbrıs'a bilet kampanyası29 Mart 2023 Çarşamba 11:45
  • Tatar: Kıbrıs Türk halkı artık adalet istiyor29 Mart 2023 Çarşamba 11:31
  • Aztekin'in ölüm nedeni belli oldu...29 Mart 2023 Çarşamba 11:29
  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası: İhalesiz alımlar kamu kaynaklarının israfına yol açacak29 Mart 2023 Çarşamba 11:29
  • Elektrikler kesilecek!29 Mart 2023 Çarşamba 11:27
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu29 Mart 2023 Çarşamba 10:59
  • 125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kuruluyor29 Mart 2023 Çarşamba 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti