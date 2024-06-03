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Tozlu hava etkili oluyor

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Tozlu hava etkili oluyor
Tozlu hava etkili oluyor

Tozlu hava 1 Haziran’dan itibaren yeniden etkili oluyor.

Meteoroloji Dairesi’nin duyurusuna göre, Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması bekleniyor.

Tozlu hava bu gece yarısı etkisini kaybedecek.

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