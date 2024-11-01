Tozlu hava etkili oluyor

Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın saat 12.00’a kadar hava kirliliği yaratacağını bildirdi.
Daireden yapılan açıklamada toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması tavsiyesinde bulunuldu.
Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın saat 12.00’a kadar hava kirliliği yaratacağını bildirdi.
Daireden yapılan açıklamada toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması tavsiyesinde bulunuldu.
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