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Tozlu hava etkili oluyor

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Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın saat 12.00’a kadar hava kirliliği yaratacağını bildirdi.
Tozlu hava etkili oluyor

Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın saat 12.00’a kadar hava kirliliği yaratacağını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması tavsiyesinde bulunuldu.

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