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Trafik Güvenliği Farkındalığını Artırmak Amacıyla Çalışma Başlatıldı

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Trafik Güvenliği Farkındalığını Artırmak Amacıyla Çalışma Başlatıldı
Trafik Güvenliği Farkındalığını Artırmak Amacıyla Çalışma Başlatıldı

Trafik güvenliği farkındalığını artırmak ve trafikte cep telefonu kullanmanın engellenmesini sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Evkaf İyilik Gönüllüleri ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği'nin katkılarıyla yapılan çalışmanın tanıtımı Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde yapıldı. 

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Tanıtıma, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ve Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği Başkanı Hulus Eren katıldı. 

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Dernek başkanı Hulus Eren, tanıtımda yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk bilinciyle cep telefonu kullanımının zararına karşı farkındalığı artırmak amacıyla bu projeyi yaptıklarını söyledi. 

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Eren, Canaltay ve Benter’e katkılarından ötürü teşekkür etti, çalışmanın özellikle çocukların dikkatini çekeceğine ve aileleri uyaracağına inanç belirtti. 
Lefkoşa İyilik Gönüllüleri Koordinatörü Mustafa Şamil de, büyükler uyarıları dikkate almasa da küçüklerin çok dikkatli olduğunu kaydetti. 
Şamil, trafikte Telefonla vakit geçirmenin ne kadar dikkat dağıtıcı olduğuna işaret ederek, herkesin trafikte sorumluluk sahibi olmasını istedi. 

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CANALTAY
Bakan Canaltay da, projenin hayat bulmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Bakanlığın yelpazesinin çok geniş olduğunu, özellikle trafikte can güvenliği ve altyapı için çok çalıştıklarını anlatan Canaltay, ülkedeki trafik kazalarına dikkat çekti. 
Alkollü, dikkatsiz sürüşün trafik kazalarında ilk sıralarda olduğunu ancak şimdi cep telefonu, mesajlaşma ve sosyal medyaya bakmanın önemli yer tutmaya başladığını ifade eden Canaltay, bugün başlattıkları çalışmanın bir nebze de olsa bu kazaları engellenmesini temenni etti. 
Canaltay, halkın trafikte bilimcini artırmasını ve dikkatini sadece yola vermesini istedi. 

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