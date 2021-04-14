  • BIST 1.402
  • Altın 451,642
  • Dolar 8,0597
  • Euro 9,6393
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Trodos’a Rasathane

» »
Fileleftheros’a göre sözleşme, Limasol kazasına bağlı Agridion köyünde 1 milyon 400 bin Euro’luk harcama ile rasathane altyapılarının inşası ve teçhizatının tesisini öngörüyor
Trodos’a Rasathane

 Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki 2012-2020 Interreg V-A Sınır Ötesi İş Birliği Programı Geostars projesi kapsamında Trodos’ta rasathane (gözlemevi) inşası ve kurulumu için gerekli sözleşmenin dün Limasol Kaymakamlığı ile yüklenici firma arasında imzalandığı bildirildi.

Fileleftheros’a göre sözleşme, Limasol kazasına bağlı Agridion köyünde 1 milyon 400 bin Euro’luk harcama ile rasathane altyapılarının inşası ve teçhizatının tesisini öngörüyor. Avrupa’daki diğer rasathaneler ile bağlantılı rasathane, uzay ve yıldızlarla ilgili bilgi, eğitim ve bilişim merkezleri ağını oluşturacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Komisyonu’nun Hellimi Tescili Rum Basında13 Nisan 2021 Salı 11:36
  • Güney Kıbrıs’a 18 Yılda 87 Bin 589 Siyasi Sığınma Başvurusu Yapıldı12 Nisan 2021 Pazartesi 14:03
  • AKEL İle Rum Hükümeti Arasında Beş Taraflı Konferans Kavgası12 Nisan 2021 Pazartesi 13:51
  • Güney Kıbrıs Test Oranında AB Sıralamasında Birinci Sırada12 Nisan 2021 Pazartesi 13:41
  • Güney'de son 24 saatte 470 pozitif vaka tespit edildi11 Nisan 2021 Pazar 21:00
  • Kavazoğlu ile Kostas Mişaulis barış içinde bir arada yaşamayı savunuyorlardı11 Nisan 2021 Pazar 15:55
  • Güney Kıbrıs'ta İngiliz varyantı ağırlıkta10 Nisan 2021 Cumartesi 13:25
  • Güney'de Covid teşhisi konan tutuklu firar etti10 Nisan 2021 Cumartesi 13:15
  • Yunanistan ve Güney Kıbrıs kaçak mülteci sorununu ele aldı10 Nisan 2021 Cumartesi 13:10
  • Güney Kıbrıs'ta 601 yeni Covid-19 vakası09 Nisan 2021 Cuma 19:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti