Trump: Durum daha iyiye gitmeden önce, daha da kötüleşecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir dikkat çekici açıklama yaptı.

Trump, salgın daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşeceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yaklaşık 3 ay aranın ardından Beyaz Saray’da Kovid-19 konusunda bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı süresince Kovid-19 için “Çin virüsü” tabirini kullanması dikkat çeken Trump, ülkenin özellikle güney bölgelerinde artan vakaları kontrol altına almak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kovid-19’a karşı bir tedavi ve aşı geliştirilmesi için çalıştıklarının altını çizen Trump, “Bu salgında yiten her yaşam için yas tutuyoruz. Onların anısına, bir aşı geliştireceğimize söz veriyorum. Bu virüsü yeneceğiz. Aşı ve tedavi geliştirme konusunda gayet iyi gidiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ülkede bazı bölgelerde durumun iyiye gitmesine rağmen, hala çok fazla sorun yaşayan yerler de olduğuna işaret ederek, “Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama gerçek bu.” diye konuştu.

Daha önceki konuşmalarında maske takılması konusunda tartışmalı ifadeler kullanan Trump, bu kez, “Sosyal mesafeyi koruyamayan herkesten maske takmasını istiyoruz. Bunu sevin ya da sevmeyin, maskenizi takın. Bunun bir etkisi olacaktır.” ifadesine yer verdi.

Trump, “Bu salgın sürecinden birçok şey öğrendik. Virüsle mücadele için gerekli kaynaklar bakımından iyi bir noktadayız ve bunları hemen ihtiyaç alanlarına gönderebiliriz. Ölüm oranlarımız düşmeye devam ediyor. Ölüm oranlarımız, Avrupa Birliği ve dünyada neredeyse diğer her yerden daha düşük.” değerlendirmesinde bulundu.