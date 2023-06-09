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Trump, "gizli belgelerle" ilgili aleyhinde iddianame hazırlandığını söyledi

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Trump, "gizli belgelerle" ilgili aleyhinde iddianame hazırlandığını söyledi
Trump, "gizli belgelerle" ilgili aleyhinde iddianame hazırlandığını söyledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturması kapsamında aleyhine iddianame hazırlandığını bildirdi.

Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "gizli belgelerle" ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu.

"Yozlaşmış (Joe) Biden yönetimi, avukatlarıma aleyhime iddianame hazırlandığını bildirdi." diyen Trump, Başkan Biden'ın evinde, bir üniversitedeki ofisinde ve garajında çıkan "gizli belgeleri" hatırlattı.

Gelecek salı günü yerel saatle 15.00'te Miami'deki federal adliyeye çağrıldığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım!"

 

Trump, bugünü ABD için "kara bir gün" şeklinde nitelerken, kendisine hangi suçlamaların yöneltildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

 

- Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkındaki yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

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