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Trump, kendisine ihanet edenlerden intikam almayı planıyor

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine ihanet eden Cumhuriyetçi senatörlerden 'intikam almaya hazırlandığı' iddia edildi.
Trump, kendisine ihanet edenlerden intikam almayı planıyor

ABD Başkanlığı görevini devrettikten sonra hafta sonunu Mar-a-Lago'da golf oynayarak geçiren Donald Trump'ın kendisine ihanet ettiğine inandığı Cumhuriyetçilerden 'intikam almayı planladığı' iddia edildi. 

The Washington Post'un haberine göre Trump, golf oynarken yanındakilerle 'kendisine ihanet eden Cumhuriyetçilerden nasıl intikam alabileceğini' konuştu.

ABD basınına göre Trump'ın hedefindeki Cumhuriyetçiler arasında partinin Temsilciler Meclisi'ndeki 3 numarası Liz Cheney, Georgia Valisi Brian Kemp ve kendisini Kapitol saldırısını teşvik etmekle suçlayanlar ve 'seçimlerde hile yapıldığını' kabullenmeyenler bulunuyor.

New York Times muhabiri Maggie Haberman da, Trump'ın 'hem parti kurma hem de ön secimlere girme tehditi anlamsız olduğu sonucuna vararak' yeni bir parti kurma düşüncesinden vazgeçtiğini aktardı.

Temsilciler Meclisi bugün 'Trump'ın Kongre saldırıları konusunda halkı kışkırttığı' yönündeki suçlamaları Senato'ya yollayacak. Duruşmalar 8 Şubat'ta başlayacak. Öte yandan, Cumhuriyetçi bazı isimlerin Trump'a karşı oy kullanması beklense de bunun Trump'ı azletmek için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa yeteceği düşünülmüyor

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