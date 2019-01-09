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Trump Meksika duvarının inşası için destek istedi

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ABD Başkanı Trump halka sesleniş konuşmasında Demokratlardan Meksika sınırına yapılacak duvar için destek istedi. Trump Kongre'ye duvarı yapması için kendisine 5,7 milyar dolarlık bütçeyi vermeleri çağrısında bulundu.
Trump Meksika duvarının inşası için destek istedi

Başkanlık kampanyası sırasındaki seçim vaatlerinden biri olan Meksika sınırına duvar yapmak için çabalayan ancak Kongre'deki Demokratların muhalefeti ile karşı karşıya olan ABD Başkanı Donald Trump, halka sesleniş konuşmasını Meksika sınırına yapılacak duvara ayırdı.

Trump Meksika sınırında artan güvenlik krizi ve insani krize dikkat çekerek ABD'nin güney sınırından ülkeye giren uyuşturucu ve yasa dışı göçmenlerin Amerikalılar için büyük tehlike oluşturduğunu belirtti.

Trump "Kongre işini yapmadığı için daha ne kadar Amerikalı kanı akacak?" diyerek ABD-Meksika sınırına duvar örülmesinin ülke güvenliği için gerekli olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde yetkilerini kullanarak duvarın inşası için gereken finansmanı sağlamak için olağanüstü hal ilan edebileceğini ima etmişti. Ancak Trump bunu yapmadı ve konuşmasında Kongre'nin onayı için bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi.

Kongre'deki Demokratlar ile Başkan Trump arasında yaşanan Meksika duvarı ödeneği tartışmaları ülkede federal hizmetlerin 18 gün önce durdurulmasına sebep olmuştu.

Ancak Trump'a tepki gösteren Demokratlar, Başkanın Amerikalıları ödemeye zorladığı "pahalı ve etkisiz" duvarı inşa etme "saplantısı" yüzünden hükümeti "esir" aldığını söyledi.

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