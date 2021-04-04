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Trump seçmenlerini dolandırmış: Tek seferlik bağış yaptığını sanan seçmenlerden her ay para çekildi

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ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın, seçim kampanyasında internetten bağış yapan destekçilerini dolandırdığı ortaya çıktı. Tek seferlik bağış yaptığını sanan seçmenlerden her ay para çekildi.
Trump seçmenlerini dolandırmış: Tek seferlik bağış yaptığını sanan seçmenlerden her ay para çekildi

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın, seçim kampanyasında internetten bağış yapan destekçilerini dolandırdığı ortaya çıktı. Tek seferlik bağış yaptığını sanan seçmenlerden her ay para çekildi.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibinin bağışçıları 'dolandırdığı' ortaya çıktı. Tek seferlik bağış yaptığını zanneden binlerce seçmen, 'her ay bağış yap' seçeneği işaretli geldiği için farkında olmadan Trump'a her ay tekrar tekrar para gönderdi. New York Times gazetesi, Trump'ın kampanya ekibinin seçim süreci zorlaştıkça parayı her hafta çekmeye başladığını yazdı. Habere göre, bankalar üzerinden gelen itirazlar üzerine yaklaşık 122 milyon dolar değerinde bağış iade edildi.

New York Times'ın özel haberine göre, Trump'ın 2020 seçimleri için Mart 2020'de açtığı bağış kampanyasında "Bunu her ay tekrarlayan bir bağış haline getirin" seçeneği varsayılan tercih olarak çıkıyordu. Seçmenlerin, bu varsayılan tercihi değiştirmek için bazı kutularda hazır gelen işaretleri kaldırması gerekiyordu.

 

EYLÜLDEN SONRA HER HAFTA ÇEKİLDİ

Bu durumu fark etmeden tek seferlik bağış yaptığını sanan binlerce seçmen, sonraki aylarda da kredi kartlarından ilk bağışlarıyla aynı oranda paranın çekildiğini fark etti. Dahası, Demokrat rakibi Joe Biden'ın bir ayda 150 milyon dolar bağış topladığı eylül ayından sonra bu para seçmenlerin kartlarından haftalık olarak çekilmeye başlandı.

YÖNTEMİN ADI 'PARA BOMBASI' 

İnternet kampanyaları iletişiminde 'para bombası' adı verilen bu yöntemle, çok sayıda kişinin kendisini dolandırılmış hissettiği belirtildi. New York Times'a göre, seçmenlerin banka ve kredi kartı firmaları üzerinden dile getirdiği şikâyetler üzerine 530 bin iade yapıldı. Trump'ın ekibinin iade ettiği paranın miktarının 122 milyon doları bulduğu belirtiliyor.

KANSER HASTASI FATURA VE KİRASINI ÖDEYEMEDİ 

Mağdur olduğunu anlatanlar arasında, ilk seferde 500 dolar bağış yapan 63 yaşındaki kanser hastası Stacy Blatt da vardı. Aylık geliri sadece 1000 dolar olan Blatt'ın, Trump kampanyasının her hafta çektiği para nedeniyle fatura ve kiralarını ödeyemediği belirtildi. Habere göre Blatt, son aylarını bu paranın iadesi için mücadele ederek geçirdi ve şubat ayında kanserden öldü. Blatt'ın ağabeyi Russel, çekilen paraya dair New York Times'a yaptığı açıklamasında "Dolandırıcılık gibiydi" dedi.

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