Trump seçmenlerini dolandırmış: Tek seferlik bağış yaptığını sanan seçmenlerden her ay para çekildi

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın, seçim kampanyasında internetten bağış yapan destekçilerini dolandırdığı ortaya çıktı. Tek seferlik bağış yaptığını sanan seçmenlerden her ay para çekildi.

The Trump operation refunded 10.7% of the money it raised online in 2020 — $122 million.



Donation pages had prechecked boxes to set up recurring contributions. Fraud complaints to banks and credit card companies soared.



"It felt like it was a scam."https://t.co/nAkHQ1mxH2