  • BIST 1.559
  • Altın 443,195
  • Dolar 7,4086
  • Euro 9,0176
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPilli:10 yerel vaka, 1 ölüm...

Trump'ın azil süreci: Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı; Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında

» »
Temsilciler Meclisi'nde Başkan Trump'ın ikinci kez görevinden azledilmesi için oylama başladı
Trump'ın azil süreci: Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı; Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında

ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün Başkan Donald Trump'ın görevden azledilmesi oylanacak. Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.

Demokratlar, Trump'ı, geçen hafta yaptığı konuşmayla destekçilerini "ABD Kongresi'ne saldırmaya teşvik etmekle" suçluyor.

Temsilciler Meclisi'ne sunulan tasarıda ayrıca "ağır ve vahim suç işlediği", "kötü davranışta bulunduğu" gerekçeleriyle Trump hakkında azil sürecinin başlatılması isteniyor.

Trump ise Kongre'ye düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Söylediklerimin hiçbiri yanlış değildi, hiç şiddet istemedim" demişti.

Reuters haber ajansı, ağır silahlar taşıyan Ulusal Muhafızların Kongre binası içerisinde yerlere yatarak uyuduğunu gösteren fotoğrafları dünyaya servis etti.

Yüzlerce Ulusal Muhafız'ın yer aldığı karelerin çoğu, Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'nde çekildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küba yeniden ABD'nin terör listesinde12 Ocak 2021 Salı 11:58
  • ABD'nin başkenti Washington DC'de 24 Ocak'a kadar "acil durum" ilan edildi12 Ocak 2021 Salı 10:16
  • ABD'de Kongre Baskınında Şiddete Karışanlar Gözaltına Alınıyor10 Ocak 2021 Pazar 15:15
  • Kongre binasına saldırmıştı: Brooklyn Yüksek Mahkemesi yargıcının oğlu olduğu ortaya çıktı09 Ocak 2021 Cumartesi 20:30
  • Endonezya’da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı09 Ocak 2021 Cumartesi 19:30
  • Trump, Kendi Sosyal Medya Platformunu Kuracağını Açıkladı09 Ocak 2021 Cumartesi 16:18
  • Endonezya'da İrtibatın Kesildiği Yolcu Uçağının Denize Düştüğünden Endişe Ediliyor09 Ocak 2021 Cumartesi 15:53
  • Abd'de Tutuklu Uyuşturucu Baronu El Chapo, Ülkesinde Yargılanmak İçin Hukuki Süreç Başlatacak09 Ocak 2021 Cumartesi 14:59
  • ABD Eski Başkanları Obama, Bush Ve Clinton, Biden'ın Yemin Törenine Katılacak09 Ocak 2021 Cumartesi 11:12
  • Biden: Protestocular siyah olsaydı polisin tepkisi farklı olurdu08 Ocak 2021 Cuma 21:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti