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Trump'ın eski danışmanından "ABD'de tek bir din olmalı" açıklaması

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in ABD'de "tek bir din olması" çağrısı tepki çekti.
Trump'ın eski danışmanından "ABD'de tek bir din olmalı" açıklaması

ABD Anayasası'nın 1. Maddesi, ülkede yaşayanların dini özgürlüklerini koruyor.

Cumartesi günü Texas'ın San Antonio kentinde kendini "Hıristiyan kar amacı gütmeyen haber ağı" olarak nitelendiren American Faith'in düzenlediği mitingde konuşan Flynn, "Eğer Tanrı'nın himayesi altında tek bir devlet olacaksak, ki olmak zorundayız. O zaman tek bir dinimiz olmalı" dedi.

ABD'de Kongre'ye seçilen ilk Müslüman kadınlardan olan Ilhan Omar açıklamaya tepki göstererek, "Bu insanlar Anayasa'dan nefret ediyor" ifadelerini kullandı.

Emekli bir general olan Mark Hertling, yine emekli bir general olan Flynn'e, "ABD ordusu için bir utanç kaynağı" dedi.

 

T24.

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