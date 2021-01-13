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Trump'ın YouTube hesabı da kapatıldı

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Trump'ın yüklediği videonun "şiddete teşvik potansiyeli" olduğu belirtildi
Trump'ın YouTube hesabı da kapatıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kapatan sosyal medya platformlarına YouTube da eklendi. YouTube, Trump'ın hesabını en az bir hafta süreyle askıya aldığını duyurdu. 

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskınının ardından, Donald Trump'ın sosyal medya hesapları 'şiddeti kışkırttığı' gerekçesiyle askıya alınmıştı. Twitter ile Facebook'tan sonra, YouTube da Trump'ın hesabının en az bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

YouTube'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yapılan dikkatli bir incelemenin ardından, devam eden şiddet potansiyeline ilişkin endişeler ışığında, Donald Trump'ın kanalına yüklenen yeni içeriği kaldırdık. Sonuç olarak, uzun süredir devam eden ihtarlar sistemimize uygun olarak, kanalın en az yedi gün boyunca yeni video veya canlı yayın yüklemesi engellendi ve bu süre uzatılabilir.

YouTube ayrıca, Trump'ın kanalına yorum yapılmasını da engelledi. 

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