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Trump’tan çok konuşulacak Beyaz Saray açıklaması

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bulunan kokainle ilgili Başkan Joe Biden ve bir dönem uyuşturucu kullanan oğlu Hunter Biden'a yüklendi.
Trump’tan çok konuşulacak Beyaz Saray açıklaması

Kendi sosyal medya sitesi TruthSocial’da yaptığı paylaşımlarda Donald Trump, “Beyaz Saray’ın, Oval Ofis’e çok yakın olan Batı Kanadı’nda bulunan kokainin Hunter ve Joe Biden dışında birinin kullanımı için olduğuna gerçekten inanan var mı?” ifadesini kullandı.

Trump, medyaya yüklenerek, “sahte haber medyasının” kokainin miktarının “oldukça az” olduğunu ve hatta kokain bile olmadığını veya işi, bulunan maddenin bir “aspirin” olabileceğine kadar götürerek konunun örtbas edilmesine hizmet edebileceğini söyledi.

“BANA KOKAİNMAN GİBİ GELİYOR”

Kendisi hakkında yürütülen “gizli belgeler” soruşturmasında, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith’e de yüklenen Trump, “Meczup, Trump’tan nefret eden Özel Savcı Jack Smith kokain alanında görüldü mü? Bana kokainman gibi geliyor.” dedi.

Trump, “Meczup Jack Smith’e açıkça ve mutlu bir şekilde verdiğim gibi Beyaz Saray’daki kokainin nereden geldiğini hemen gösterecek olan Beyaz Saray güvenlik kameraları kayıtları nerede? Cevabı zaten biliyorlar ancak muhtemelen bundan hoşlanmıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

MIKE PENCE MEDYAYI ELEŞTİRDİ

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Beyaz Saray’da kokain bulunmasıyla ilgili Amerikan kamuoyunun daha fazla bilgiyi hak ettiğini söyledi.

Trump döneminde Beyaz Saray’da böyle bir hadise yaşansaydı medyanın konuyu daha derin irdeleyeceğini savunan Pence, Beyaz Saray’ın bu işin aslını ortaya çıkarması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray’da 2 Temmuz’da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı. 

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