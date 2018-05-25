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Trump'tan ilk siyah boks şampiyonuna af kararı

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ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın ilk siyah Amerikalı ağır sıklet boks şampiyonu olan John Arthur Jack Johnson için af kararı aldığını duyurdu.
Trump'tan ilk siyah boks şampiyonuna af kararı

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, 1946'da hayatını kaybeden Johnson'ın affedildiğini duyurdu. Johnson'ın zor bir hayatı olduğunu belirten Trump,  "Bugün bir yanlışı düzeltiyoruz. Jack Johnson adil bir muamele görmedi. Bunu düzelttiğimiz için çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Oval Ofis'teki açıklamasında, yanında 'Rocky' film serisinde Rocky Balboa adlı boksörü canlandıran ünlü aktör Sylvester Stallone, 3 kez dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Lennox Lewis ve 2015'ten bu yana WBC ağır sıklet boks şampiyonluğu ünvanını koruyan Deontay Wilder yer aldı.Johnson, 1913'te 'Mann Kanunu' kapsamında 'eyaletler arası beyaz bir kadını ahlaka aykırı amaçlarla taşımak' suçuyla tamamen beyazlardan oluşan bir jüri tarafından suçlu bulunmuş ve 1 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, Johnson, hapis cezasından önce ABD'den Kanada'ya geçmiş, daha sonra da sırasıyla Fransa, Güney Amerika ve Meksika'ya gitmesinin ardından 1920'de ABD'ye dönmüştü. Johnson, ABD'de 10 ay hapis yattıktan sonra Temmuz 1921'de serbest kalmıştı.26 Aralık 1908'de ilk siyahi Amerikalı dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Johnson'ın, 'Büyük Beyaz Umut' lakaplı eski ağır sıklet şampiyonu James J. Jeffries ile 1910'da yaptığı maç 'Yüzyılın Dövüşü' olarak adlandırılmıştı. Johnson'ın maçı 15. raundda teknik nakavtla kazanmasının ardından ABD genelinde 50'den fazla şehirde beyazlar tarafından şiddet olayları gerçekleşmişti.

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