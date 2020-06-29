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Trump'tan ırkçı paylaşım: Videodaki sözleri 'duymamış'

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Trump'tan ırkçı paylaşım: Videodaki sözleri 'duymamış'
Trump'tan ırkçı paylaşım: Videodaki sözleri 'duymamış'

ABD Başkanı Trump, sosyal medyada ırkçı söylemler içeren bir video paylaştı. Trump, tepkilerin ardından paylaşımı kaldırdı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya hesabında “The Villages’taki harika insanlara teşekkür ediyorum. Radikal Sol Hiçbir Şey Yapmıyor Demokratlar Sonbaharda Düşecek. Yolsuz Joe postu deldirdi. Yakında görüşmek üzere!!!” başlığı ile bir video paylaştı.

Videoda, Trump destekçileri ile karşıtları arasında yaşanan küfürlü söz düellosunda golf arabası kullanan destekçilerden birinin ırkçı slogan olan White Power (Beyazların Gücü) dediği duyuldu. Trump karşıtlarının ise bu kişiye “Nazi” ve “Irkçı” diyerek, karşılık verdiği görüldü. Trump’a videoda ırkçı söylemler olması nedeni ile sert tepki gösterildi.

TEPKİLERİN ARDINDAN PAYLAŞIMI KALDIRDI: İFADELERİ DUYMAMIŞ!

Trump, gelen tepkilerin ardından videoyu sosyal medya hesabından sildi. Beyaz Saray’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada ise Başkan Trump’ın videodaki ifadeleri kesinlikle duymadığı vurgulandı.

‘IRKÇILAR İYİ İNSAN’

ABD Başkanı, 2017 tarihinde Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde ırkçılar ve ırkçılık karşıtları arasındaki çatışmalara yönelik yaptığı açıklamada "Her iki tarafta da çok iyi insanlar var" demiş ve uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

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