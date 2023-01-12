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TTB Başkanı Fincancı cezaevinden çıktı: Bir kanalın yayın politikasının suç olarak tanımlanması ve o suçun bana atılması akıl alır gibi değil

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TTB Başkanı Fincancı cezaevinden çıktı: Bir kanalın yayın politikasının suç olarak tanımlanması ve o suçun bana atılması akıl alır gibi değil
TTB Başkanı Fincancı cezaevinden çıktı: Bir kanalın yayın politikasının suç olarak tanımlanması ve o suçun bana atılması akıl alır gibi değil

TSK'ya yönelik açıklamaları gerekçe gösterilerek, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, saat 17.50 sıralarında cezaevinden çıktı.

Fincancı'ya bugünkü duruşmada son sözü soruldu. Fincancı, "Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB'yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava" dedi. Mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

 

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. Fincancı saat 17.50 sıralarında Bakırköy Cezaevinden çıktı. Fincancı, cezaevi önünde bekleyenler tarafından çiçekler ile karşılandı.

 

Fincancı'nın ilk sözleri şöyle;

 

"Sevgili basın emekçileri öncelikle size dayanışmanız için teşekkür ediyorum. En başından beri bütün baskılara rağmen haber yapmaya gayretiniz gerçekten çok kıymetli.  Tabi haber yapamayanlar, sesini çıkaramayanları da bir kenara koyuyoruz elbette. Bugün de duruşmada söyledim; korkunun ecele faydası yok. Ne gördüysek, hakikat neyse onu paylaşmak, biz insan hakları mücadelesi yürütüyoruz. Hekimlerin sorumluluğu olduğu gibi sizlerin de bunu kamuoyuna iletme sorumluluğu olduğunu unutmamak gerekiyor. Bugünler geçtiğinde sorumluluğunu yerine getirmiş ve getirmemiş olanları hep birlikte göreceğiz. O yüzden ben bu sorumluluğu yerine getiren ve bizlerle dayanışma içinde olan bu mücadelede yol arkadaşı olanlara teşekkür ediyorum.

 

Tabi ki Evrensel başta olmak üzere. Çünkü Evrensel gazetem ve biliyorsunuz susturuluyor, sürekli cezalandırılıyor ama biz o cezalara boyun eğmiyoruz. Hep birlikte. Bu yüzden nasıl ki bize verilen bugün 2 yıl 8 ay 15 gün ceza; bu çok anlamsız bir durum çünkü bir kanalın yayın politikasını suç olarak tanımlanması ve sonra da o suçun bana atılması akıl alır gibi değil.

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