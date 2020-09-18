TTB: Salgınla mücadele başarısız, herkes tedirgin

İzmir Tabip Odası, Türkiye'de salgınla mücadelenin başarısız olduğunu ve herkesin bu nedenle tedirgin

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) çağrısıyla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları basın açıklaması düzenledi. Sağlıkçıların yanı sıra çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı açıklamada, “Yönetemiyorsunuz Tüketiyoruz” yazılı pankart taşınarak sık sık, “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz” ve “yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz” sloganları atıldı.

Sağlık emekçileri adına açıklama yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Covid-19 salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini talep ettiklerini belirterek, “Sağlık Bakanlığını, başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sağlık sendika ve dernekleriyle birlikte “Covid-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi oluşturulmasını talep ediyoruz” dedi.

‘KAMUSAL SAĞLIK PROGRAMI HAYATA GEÇİRİLMELİ’

Hiçbir salgının sadece bireysel çabalarla önlenemeyeceğini vurgulayan Çamlı, “Sağlıkta dönüşüm programı yarattığı tüm sonuçlarıyla birlikte iptal edilmeli, salgın biliminin öngördüğü üzere kamusal bir sağlık programı hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

“Çalışma yaşamı, ulaşım, eğitim başta olmak üzere toplu bulunma ortamlarına dair insan yaşamını önceleyen, insan emeğinin değerini koruyan, yasal ve idari düzenlemelerin hak kaybı yaratmadan ve en dezavantajlı, yoksul kesimleri, emekçileri gözeterek ivedilikle yapılmasını bekliyoruz” diyen Çamlı, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarına dikkat çekti.

‘YÜKÜ HEKİMLERE YIKANLARIN SORUMLULUĞUNU HATIRLATACAĞIZ’

“Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel sorumluluğunu her gün hatırlatacağımıza buradan ilan ediyoruz” diyen Çamlı, salgının yaygınlaştığı, hekimlerin hayatını kaybettiği herkesin kendisi ve yakınları için tedirgin olduğu bir süreçte herhangi bir başarıdan söz edilemeyeceğini vurguladı.

Açıklamanın ardından konuşan Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi Mübeccel İlhan da alınan siyasi kararlarla Hıfzıssıhha kurullarının onay kurullarına çevrildiği için bilimsel yolun seçilmediğini belirterek, “Bu amansız mücadelede en önde yürüyenleri koruyamazsanız bu halkı koruyamayız. Bunun için acil taleplerimizi karşılayın” dedi.

Açıklamanın ardından Hekimlik yemini edilirken, Türk Tabipler Birliği’nin 14-18 Eylül haftası kapsamında “Yönetemiyorsunuz Tüketiyoruz” şiarıyla başlattıkları eylemlerin İzmir ayağı bugün Tabip Odası’nın yaptığı eylem ve açıklamayla son buldu.