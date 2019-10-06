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TÜİK: Türkiye de her 100 kişiden 4'ü intihar etti

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Türkiye'de son 17 yılda 50 bin 378 kişi intihar etti
TÜİK: Türkiye de her 100 kişiden 4'ü intihar etti

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2002 - 2018 yılları arasında Türkiye’de günde ortalama 8 kişi hayatına son verdi.

Sözcü'den İsmail Şahin'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derleme göre, 2002 – 2018 dönemini kapsayan 17 yıllık dönemde 50 bin 378 kişi hayatına son verdi. Verilere göre, son 17 yılda Türkiye'de her sene ortalama 2 bin 963, her ay 246, her gün 8 kişi intihar etti.

TÜİK'in yayınladığı intihar verileri hali hazırda 2002’den başlıyor ve 2018’de sona eriyor.

Son 17 yılda intihar edenlerin 5 bin 318'i aile içi sorunlar, 4 bin 481'i geçiş sıkıntısı, 10 bin 887'i hastalık, bin 4'ü ticari başarısızlık, 2 bin 412'si aşk ve istediği ile evlenememe gibi gerekçelerle, 3 bin 896'sı 'diğer' nedenlerle hayatına son verdi. 21 bin 256 kişinin ise neden intihar ettiği bilinmiyor.

Eğitim ve ticari başarısızlık nedeniyle intihar edenlerin sayısı azalırken, geçim sıkıntısı nedeniyle hayatına son veren kişi sayısında ciddi bir düşüş görülmedi.

HER YÜZ KİŞİDEN 4'Ü İNTİHAR ETTİ

TÜİK yayınladığı 2018 dönemine ait son verilere göre, yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı 3.88'e oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti. 2002 - 2018 yılları arasında ise Türkiye’de günde ortalama 8 kişi hayatına son verdi.

EN ÇOK İNTİHAR HİNDİSTAN’DA

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) geçtiğimiz eylül ayında yayınladığı rapora göre, her yıl yaklaşık 800 bin kişi kendi hayatına son veriyor. En çok intihar görülen ülke sıralamasında 215 bin kişiyle Hindistan ilk sırada yer alıyor. Çin 136 bin, Rusya 45 bin ve Japonya 23 bin kişiyle intihar oranlarının yüksek olduğu diğer ülkeler olarak sıralanıyor.

 

Dünya genelinde erkek intihar oranının kadınlara kıyasla daha fazla olduğunun ön plana çıktığı raporda, her 100 bin erkekten 13.5'i, her 100 bin kadından 7.7'si intihar ediyor. Türkiye'de ise erkeklerde intihar oranı her 100 bin kişide 11.3 iken kadınlarda 3.2 olarak görülüyor.

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