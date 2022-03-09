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Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

03.03.2022 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Kolan British Hastanesinde tedavi görmekte olan Girne’de sakin Heather Isobel BABAYİT (K-72), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Bahse konu şahsın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.

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