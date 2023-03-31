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Tunceli'de komünist başkandan işçilere yüzde 85 zam; çalışma saatleri 7 saate düşüyor

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Türkiye Komünist Partili (TKP) Tunceli Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında 63 çalışanı kapsayan toplu sözleşme imzalandı.
Tunceli'de komünist başkandan işçilere yüzde 85 zam; çalışma saatleri 7 saate düşüyor

Türkiye Komünist Partili (TKP) Tunceli Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında 63 çalışanı kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Sözleşme ile çalışanlara 1 Mart 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 85 zam yapıldı. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Ağustos itibarıyla çalışma saatleri 7 saate düşürülecek. Bu karar işçilerin-emekçilerin hakkıdır" dedi.

Tunceli Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası yetkilileri arasında toplu sözleşme imzalandı. Sözleşmeyle 1 Mart 2023 ile 28 Şubat 2024 arasında norm kadro işçilerine aldıkları günlük yevmiye ve sosyal haklara 1 Mart 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 85 zam yapıldı.

Sözleşmeyle ayrıca, çalışanlara günlük 6 TL yol ücreti yardımı yapılması da imza altına alındı. Maçoğlu, taşeron şirket işçilerinin haziran ayında yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından ağustos ayı itibarıyla işçilerin çalışma saatinin 7 saate düşürüleceği bilgisini paylaştı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Belediye Başkanı Maçoğlu, taşeron şirket işçilerinin haziranda yapılacak toplu sözleşmelerinin ardından ağustos itibarıyla işçilerin çalışma saatinin 7 saate düşürüleceği bilgisini paylaştı.

"İnsanlar evine ekmek götüremez duruma geldi"

Yapılan sözleşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Maçoğlu, şunları söyledi:

"Bileşenlerimiz ile yaklaşık iki yıldır üzerine konuştuğumuz çalışma saatlerinin düşürülmesine dönük çalışmamız da neticelendi. Şirket çalışanlarımızla haziran ayında yapılacak sözleşmenin ardından ağustos ayı itibariyle çalışma saatleri 7 saate düşürülecek. Bu karar işçilerin-emekçilerin hakkıdır.

İhaleyle yapabileceğimiz bütün giderleri işçilere vererek ve onları destekleyerek daha iyi, ucuz ve kaliteli bir iş yapılıyor. Kadrolu işçilerimize yüzde 85 zam ile 11 bin 500 lira olan maaşları 21 bin 200 civarına çıkarıldı.

Enflasyon yüzde 100'ün üzerine çıkması ve yoksulluk sınırında da yükselme olduğu için insanlar evine ekmek götüremez duruma geldi. Kiralar 3-4 bin liradan aşağı değil artık. Bu gibi sorunlar insanların yaşam alanlarını kısıtlıyor."

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