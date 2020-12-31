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Tüp Gaz fiyatlarında indirim yapıldı!

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tüp gaza indirim yapıldığını açıkladı
Tüp Gaz fiyatlarında indirim yapıldı!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tüp gaza 5 TL indirim yapıldığını açıkladı:

Bakanlığa atandığımız ilk günden itibaren piyasayı ucuzlatmak için yaptığımız çalışmaların ilk meyvesini tüpgaz fiyatlarında 5 Tl indirim sağlayarak elde ettik.             

Pandemi krizi süresince içinden geçtiğimiz sosyal ve ekonomik sıkıntılar bizler için çözmek zorunda olduğumuz hususlardır. Gerek muhalefet dönemimizde gerekse de hükümet yaparken ayni şeyleri söylemeye ve yapmaya devam ediyoruz.

Böyle zorlu bir süreçte yardımlaşmak ve koordine olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz . Yıllardır ihmal edilen, ötelenen konularda sorunların çözülmesi taktir ederseniz ki zamanımızı alacaktır. Fakat biz hükümete neden geldiğimiz ve ne yapmak istediğimizi gayet iyi biliyoruz . Daha önceden hazırladığımız projelerimizi kararlıkla gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz.

Gündemimizde olan piyasadaki bazı işinsanlarının fahiş fiyatlandırmadan dolayı oluşan olumsuzlukların önüne geçilmesi ve halkına alım gücünün korunması gayreti , bir takım çevrelerce bilinçli olarak saptırılmaktadır. Bu basın bildirisi ile bunu bir kez daha açıklamak isterim . Bizim ticaret yaparak hayatını kazanan iş insanları ile bir sorunumuz olamaz. Bu çevreler ile iş birliği yaparak aslında piyasa içinde haksız rekabet yaratan unsurlar ile mücadele etmek istiyoruz . Pandemi krizini fırsat bilerek fiyat artıran ve bu krizi bir kar artırma süreci olarak gören kişiler ile mücadelemiz görevde olduğumuz sürece devam edecektir.

Gerek ticaret odası ile gerekse de diğer sivil toplum örgütleri ile yaptığımız toplantılarda karşılıklı anlayış ve sorunları derinlemesine konuşabilmemiz bizi ilerisi için çok memnun etti ve umutlandırdı. Artık kamu ve ekonomi alanındaki sivil toplum kuruşları ile uzun vadeli işbirlikleri yapma zamanı çoktan geldi ve geçiyor . Bizim bu alanda ortak ve rasyonel aklı oluşturabileceğimizi gördüm ve çok mutlu oldum.

Bu ortak ve rasyonel aklı toplum faydasına bulabilme girişimlerimizin birincisi gerçek oldu. Tüp gaz fiyatlarının normal piyasa koşulları gereği geçtiğimiz ay ciddi şekilde yükselmesi böyle bir zamanda birçok ailenin mutfak masraflarını zorlamaya başlamıştı.

İthalatçı ve dağıtım firmaları ile yaptığımız görüşmelerde gayet olumlu ve işbirliğine açık tutumları sayesinde bir noktaya gelebildik. Özellikle Gaz ithalatı yapan şirketlerin karlarının bir kısmından vazgeçerek tüp gaz fiyatlarının 5 tl düşmesini sağlamaları böyle bir zamanda bizim için oldukça önemli bir özveridir.

2 Ocak Cumartesi gününden itibaren tüp gaz fiyatları 85 TL üzerinden satılmaya başlanacaktır. Borsa fiyatlarının ve döviz kurlarının ciddi artışlar göstermemesi durumunda fiyat istikrarını koruma çabası içinde olacağız.

Tüp gaz fiyatının düşebilmesi adına katkı koyan herkese teşekkür eder bu işbirliğinin halk adına devam etmesini dileyerek herekse mutlu ve sağlıklı bir yeni yıl dileriz

 

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