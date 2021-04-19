Turizm sezonunu açan Yunanistan, aşı yaptırmış bazı ülke vatandaşlarına karantinayı kaldırdı

Yunanistan, yaklaşan turizm sezonu öncesinde Covid-19 salgını ile mücadelede ülkeye girişlerde uygulanan 7 günlük zorunlu karantinayı bazı ülkeler için kaldırma kararı aldı.

Yunanistan, yaklaşan turizm sezonu öncesinde Covid-19 salgını ile mücadelede ülkeye girişlerde uygulanan 7 günlük zorunlu karantinayı bazı ülkeler için kaldırma kararı aldı.

Yunanistan Sivil Havacılık Kurumunca yayımlanan genelgede, 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren AB, ABD, Schengen ülkeleri, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan ve İsrail'de daimi ikamet izni bulunan kişilere en az 14 gün öncesinde yapılmış aşı kaydı göstermeleri ve negatif test sonucu ibraz etmeleri durumunda karantina uygulanmayacağı belirtildi.

Genelgede, Covid-19 önlemleri kapsamında AB ve Schengen dışındaki ülke vatandaşlarına ülkeye girişte uygulanan kısıtlamaların da sürdüğü kaydedildi.

Yunanistan Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye turizm amacıyla gelen yabancıların 14 Mayıs’tan itibaren karantina uygulamasından muaf tutulacağı bildirilmişti.

Ülke ekonomisi turizm sektörüne bağlı

Ekonomisi ağırlıklı olarak turizme bağlı olan ve salgın tedbirleri nedeniyle büyük ekonomik kayba uğrayan Yunanistan, yaz sezonunda yabancı ziyaretçilere bir an önce kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yunanistan'da turizm sektörü, GSYİH'sinin ve genel istihdamın beşte birini oluşturuyor. Durgun geçen 2020'den sonra bu sektörün harekete geçmesi ülke ekonomisi için hayati önem taşıyor.

Rodos'un turizmden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias'a göre turizmcilerin büyük bir kısmı yeni bir krize dayanamaz.

Otelciler derneğinin verilerine göre, 2019'da 2,3 milyon turist Rodos'a gelirken, bu sayı geçen yıl 600 bine kadar düştü.