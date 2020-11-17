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TÜRK-SEN, Yeni Asgari Ücretin Akıbetini Sordu

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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Haziran ayı itibarıyla bakan ve milletvekillerinin bile hayat pahalılığı oranında artış aldığı ülkede asgari ücrete artış yapılmamasını eleştirildi.
TÜRK-SEN, Yeni Asgari Ücretin Akıbetini Sordu

Bıçaklı,  son dönemde dövizin yükselişi nedeniyle temel tüketim maddelerine yapılan okkalı zamların çalışanların ve emeklilerin özellikle de özel sektörde sendikasız olarak çalışan işçilerin alım gücünün nerdeyse yüzde 40 oranında düşürdüğünü ve çalışanların açlığa mahkûm edildiğini kaydetti.

Arslan Bıçaklı, şöyle devam etti:
“Bugünden tezi yok derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı ve günün koşullarına uygun olarak yeni Asgari Ücreti belirlemelidir. Kimse bana ‘bu dönemde hükümet yoktur bu nedenle yeni Asgari Ücret belirlenemez’ mazaretini ortaya koymasın, çünkü olmayan hükümet şu anda müdür görevden alıp yeni müdür atayabiliyor her gün devlete yeni istihdamlar yapabiliyor. Onun için yeni Asgari Ücreti de belirleyebilir; yeni hükümet oluşuna kadar eski hükümet görevdedir”

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