Türk-Yunan gerginliği Rum basınında

Fileleftheros gazetesi “Fırkateynler Beklemede – Doğu Akdeniz’de Durum Aynı – Almanya’dan Ara Bulucu Müdahale” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin “Meis” adası çevresinde sismik araştırma yapmak üzere Navtex ilan etmesinin ardından Doğu Akdeniz’de başlayan gerginliğin devam ettiği iddiasında bulundu.

Gazete, bölgede yaşanan gerginliğin seviyesinin, Almanya’nın gerek Yunanistan gerekse Türkiye’ye yönelik müdahalesinin ardından azalmasına karşın, üç Türk savaş gemisinin Kaş açıklarında demirli halde kalmayı sürdürdüğüne dikkat çekti.

Oruç Reis gemisinin ise, Türkiye’nin Navtex ilan etmesinin ardından 24 saat geçmesine karşın demirli olduğu Antalya limanından ayrılmadığını ileri süren gazete, dün toplanan Türkiye Milli Güvenlik Kurulu sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara da yer verdi.

ANTİ NAVTEX

Gazete, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın ise Türkiye’ye, aynı bölgede bir anti Navtex ilan ederek yanıt verdiğini yazdı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin ilan ettiği Navtex’e karşı, aynı bölgeyi ve tarihleri kapsayan bir Navtex’le yanıt verdiğini aktaran gazete, akabinde Türkiye’nin de yeni bir Navtex’le karşılık verdiğini vurguladı.

Haberde Türkiye’nin ilan ettiği Navtex’lerin içeriklerine de yer verildi.

RUM SİYASİ PARTİLERDEN KINAMA

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum siyasi partilerinin Türkiye’nin Ege’deki Navtex ilanını ve girişimlerini topluca kınadıklarını yazdı.

Habere göre, DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK ve diğer siyasi partiler yaptıkları açıklamalarda, Türkiye’nin sözde “kışkırtıcı eylemlerini” kınayarak, uluslararası toplumdan müdahalede bulunması taleplerini dilem getirdiler.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Daha Düşük Kuvvetli Yüksek Tonlar – Angela Merkel’in Müdahalesi ve Türkiye’ye Uyarılar – Almanya’dan Türkiye-AB Arasındaki Her Türlü Diyaloğu Sonlandırma Uyarısı – İtibarın Kurtulması ve Gerginliğin Azaltılması Çabaları”

Alithia: “Ege’de Gerginlik Azalma Yolunda – Merkel’in Miçotakis ve Erdoğan’la Teması Bitirmiş Gibi Gözüküyor – Anti-Navtex’le Yanıt”

Haravgi: “Gerginliğin Azaltılması İçin Girişimler – Anti Navtex, Teyakkuz ve Müdahaleler – Atina’dan BM, AB, NATO ve Türkiye’ye Kınama Bildirimi”