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Turkish Cargo Avrupa’nın En İyi Hava Kargo Markası Seçildi

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Türk Hava Yolları’nın hava kargo markası Turkish Cargo, AirCargo News Awards 2020’de, Avrupa’nın en iyi hava kargo markası seçildi ve ‘’Best Cargo Airline – Europe’’ ödülüne layık görüldü.
Turkish Cargo Avrupa’nın En İyi Hava Kargo Markası Seçildi

THY Basın Müşavirliği açıklamasında, pandemi nedeniyle ilk kez dijital platform üzerinden düzenlenen ödül töreninde, 12 dalda verilen ödüllerin sahiplerini bulduğu kaydedildi.

Kazananların kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlendiği ifade edilen açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı şunları kaydetti:

"Avrupa’nın en iyi hava kargo markası ödülüne layık görülen Turkish Cargo markamız, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarıyla sürdürülebilir bir başarı sağlayarak ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Dünyamızda meydana gelen krizlere rağmen Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir. Bu yaklaşımların önemli örneklerinden biri İstanbul Havalimanı’nda drone, robotik otomasyon ve optimizasyon gibi teknolojilerin kullanılacağı dünyanın en büyük ve modern hava kargo tesislerinden biri olan SmartISTolacaktır. Gerçekleştirdiği akıllı teknoloji ve dijitalleşme çalışmaları ile markamız daha nice başarılara imza atacaktır. Bayrak taşıyıcı hava kargo markamızı ve emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum."

En hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, gerçekleştirdiği hava kargo operasyonlarını küresel pandemi döneminde de aralıksız olarak sürdürdü. Gıda, yardım malzemesi, ilaç, maske ve medikal ekipmanlarını tüm dünyaya ulaştırdı. Özellikle global ilaç tedarik zincirinin aksamaması için çalışmalarını 7/24 özveriyle sürdüren Turkish Cargo, dünyada taşınan her 20 hava kargodan 1’ini taşıma başarısı gösterdi.

Dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip hava kargo markası olan Turkish Cargo, 95’i direkt kargo olan 300’den fazla destinasyona ulaşıyor ve global ağında yer alan müşterilerine 7/24 hizmet sağlamaya devam ediyor.

Avrupa’nın en iyi hava kargo markası olan Turkish Cargo, 2023 yılında dünyanın ilk 5 hava kargo markası arasında yer almayı hedefliyor.

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