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Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti Belediyeler Birliği’ni Ziyaret Etti

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin ve Ekici, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile görüştü.
Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti Belediyeler Birliği’ni Ziyaret Etti

KKTC’de bulunan Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici, Türkiye ve KKTC Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanmasının ardından K. T. Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin ve Ekici, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile görüştü.

K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle ile K. T. Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş’in de hazır bulunduğu görüşmede, imzalanan iş birliği protokolünün yürürlüğe girmesi için ilk adımlar da atıldı.

Özçınar, konuşmasında, Şahin ve Ekici’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve K. T. Belediyeler Birliği binasının tarihi hakkında da bilgiler verdi.

Görüşmenin sonunda K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile  Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici ile K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle arasında hediye ve plaket takdimi yapıldı.

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