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Türkiye Cumhuriyeti 97 Yaşında

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Kuruluş Yıldönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlanıyor.
Türkiye Cumhuriyeti 97 Yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında.

Kuruluş Yıldönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlanıyor.

KKTC’deki kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin dün BRT’de yaptığı konuşma ve 21 pare top atışı ile başladı. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türkü’nün ada üzerindeki söz hakkını ve mevcudiyetini hazmedemeyen, Türk tarafının on yıllardır gösterdiği samimi çözüm iradesine rağmen çözümsüzlüğün bedelini Türk tarafına ödetmeye kalkan ve adadaki mevcut gerçekleri görmezden gelen yaklaşımların sonuç vermeyeceğinin aşikar olduğunu söyledi.

KKTC’nin güçlenerek kendi ayakları üzerinden durması ve haksız ambargo zincirlerini kırarak bölgede ve dünyada söz sahibi haline gelmesinin Türkiye’nin en büyük temennisi olduğuna da vurgu yapan Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar KKTC’nin hak ve çıkarlarını kendi hak ve çıkarlarından ayrı tutmadığını, her vesile ile gösterdiğini vurguladı.

Büyükelçi, Türkiye ve KKTC’yi çevreleyen kuşatma girişimlerinden ancak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çıkılabileceğine inanç belirterek, bu inançla KKTC’de kısa süre önce gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya konan güçlü iradenin Kıbrıs Türkünün müreffeh geleceği için önemli fırsatlar sunacağını da belirtti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda kutlanacak. Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören, bugün saat 09.30’da anıta çelenk sunulmasıyla başlayacak.Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da saat 15.00’da Mehmet Akif Caddesi’nde tören yürüyüşü ve bando konseri yer alacak. Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre ise, tören programı nedeniyle; bugün, tüm ilçelerde gerçekleşecek yürüyüşler ve bando konserleri nedeniyle, bazı güzergâhlar tören geçişinin başlangıcından bir saat öncesinden tören bitimine kadar trafik akışına kapatılacak…

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