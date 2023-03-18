  • BIST 5.136,44
  • Altın 1215.998
  • Dolar 19.0029
  • Euro 20.2613
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmelerinde tarafların ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı

»
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmelerinde tarafların ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmelerinde tarafların ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüşmelerinde tarafların enerji, ticaret, ulaştırma ve diplomasi gibi alanlarda ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Kahire'deki Tahrir Sarayı'nda yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmelerde hangi konu başlıklarının ele alındığına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, ikili ilişkilerde geliştirilmesi gereken birçok konu olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, birçok alana odaklandıklarını belirterek, "Enerji alanında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, somut adımlar atmak istiyoruz. Ticareti arttırmak için ulaştırma konularında bazı kopukluklar oldu. Bunları tekrar canlandırmak istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz." dedi.

 

- Askeri ilişkilerin ilerletilmesi mesajı

 

Diğer taraftan bölgesel konularda da istişareleri yeniden başlatmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, hem siyasi konularda ikili düzeyde hem de bölgesel konularda istişareleri canlandırmayı arzuladıklarını vurguladı.

Askeri alanda da ikili ilişkileri canlandırmak istediklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Askeri alanda da geçmişte olduğu gibi aslında diplomatik ilişkilerimizin soğuk olduğu yıllarda da gayet düzenli ilişkiler vardı ama canlandırılması gereken konular da var. Mesela bizim Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Mısır’ı Türkiye’de de düzenlenecek 3 tatbikata davet ettiler. Askeri tatbikatlar, bu alanlarda da ortak çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmamız lazım." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomiden enerjiye siyasetten eğitime kadar her alanda atmamız gereken adımlar var. Bunu da kendi aramızda bugün değerlendirdik. En kısa sürede bunun takibi olarak bir sonraki buluşmamıza kadar arkadaşlarımız çalışacak. Bizler de bunu tekrar gözden geçirmiş olacağız. Burada en önemli şey tabii her iki tarafta da var olan güçlü siyasi irade ve kararlılık. Bu olduktan sonra adımlar ardı ardına gelir. Bu konuda biz her iki taraf olarak da kardeşim Şukri adına da rahatlıkla söyleyebilirim, ciddi bir kararlılığa sahibiz."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oy ve Ötesi: 200 bin gönüllüyle sonuçlar 19:00’da elimizde17 Mart 2023 Cuma 22:01
  • Tatar, İskenderun’da “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner yerleşim alanı ziyaret etti17 Mart 2023 Cuma 21:59
  • Erdoğan, Finlandiya liderini törenle karşıladı: Gündem NATO üyeliği17 Mart 2023 Cuma 21:34
  • Reuters, İskenderunlu ailenin depremle değişen hayatını yazdı: Mezarlıkta yaşıyorlar17 Mart 2023 Cuma 20:17
  • Depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü 2 trilyon TL17 Mart 2023 Cuma 18:59
  • Sandık kurullarının görev ve yetkileri belirlendi17 Mart 2023 Cuma 18:40
  • ORC açıkladı... "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?"17 Mart 2023 Cuma 18:04
  • Deprem bölgesini vuran sel felaketinde can kaybı 18'e ulaştı17 Mart 2023 Cuma 16:18
  • Avrupa basınından çarpıcı seçim yorumu: Erdoğan kaybederse Türk dış politikası nasıl yol alacak?17 Mart 2023 Cuma 13:26
  • HaberTürk yazarı Sarıkaya: Son 10 yılın en düşük bürokrat aday adaylığı başvurusuna tanıklık ettik, bu da gösteriyor ki hiçbiri kendini riske sokmak istemedi17 Mart 2023 Cuma 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti