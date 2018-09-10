Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü

2. çeyrekte iç talep yüzde 6,3 büyürken, dış ticaret büyümeye pozitif katkı sağladı. İhracat yüzde 4,5 büyürken, ithalattaki büyüme yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı.
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte kamunun harcamaları ise yüzde 7,2'lik büyüme kaydetti.
Sektörel bazda ise finans sektöründe büyüme ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 12,1'e ulaştı. İnşaat sektöründeki büyüme ise yüzde 0,3'te kaldı.
Büyüme verisiyle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Londra merkezli varlık yönetimi şirketi BlueBay Capital'dan stratejist Tim Ash, "Büyük hareketi TL'nin ciddi biçimde değer yitirdiği ve ekonomide ani duruşun yaşandığı üçüncü çeyrekte göreceğiz" dedi.
Ash, 2. çeyrek büyümesinin 24 Haziran genel seçimleri öncesinde Türkiye ekonomisinde aşırı ısınma yaşandığı endişelerini de teyit ettiğini ifade etti.
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