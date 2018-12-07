Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Arter’i ziyaret etti

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Gazimağusa Belediyesi’nin gençlere yönelik sportif çalışmalarından dolayı Başkan İsmail Arter’e teşekkür eden Konfederasyon Başkanı Feridun Cevahiroğlu, Gazimağusa’da hem belediye hem de sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi, bu derece felaketin ilk kez yaşandığını ifade ederek, felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. Başkan İsmail Arter, şimdi felaketin yaralarının sarılma zamanı olduğunu ancak ileride daha şiddetlisi olma ihtimaline karşı çalışmamız gerektiğini, “geçmişte bazı çalışmalar eksik kaldı gibi görünüyor, tedbir her zaman önemlidir. Sel ve yangın felaketleri büyük felaketlerdir.” dedi.

Gazimağusa Belediyesi’nin gençliğe yönelik çalışmalarının oldukça yoğun bir şekilde devam ettiğini, belediye bünyesinde kurdukları Mağusa Gelişim Akdamesi’nde sportif, sanatsal ve kültürel çalışmalar yaptıklarını, 500 ile 1000 arasında genç, yetişkin ve çocukların farklı branşlarda kurslara katıldığını söyledi. Diğer kulüplerle yarışan ve şampiyon olan basketbol, voleybol ve tenis kulüpleri olduğunu ancak bu başarıların ötesinde gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarıp spor camiasına kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti. Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu’nun çalışmaları ve tecrübelerinin kendilerine yardımcı olacağını, belediye dışındaki sivil toplum örgütleriyle konfederasyonun işbirliği yapması için

Koordinasyon yapacaklarını ifade eden Başkan Arter, “sizlerle çalışmak sporda önümüzü açacak diye düşünüyorum. Spor Dairesi ve Gençlik Dairesi yetkilileriyle de temaslarımız vardır. Herşey gençliğimiz ve sporumuz içindir. Biz her zaman varız.” diye konuştu. Konfederasyonun Gazimağusa’yı ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu da ifade eden Arter ziyaret için teşekkür etti.

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu, genel merkezlerinin Ankara’da olduğunu, tüm Türkiye üniversitelerinde, KKTC’de, Türk devletlerinde ve Avrupa’nın birçok başkentinde örgütlü uluslararası gençlik ve sportif faaliyetlerde bulanan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi. KKTC’de eğitim gören biri olarak buradaki gelişmeleri takip ettiğini, ve temaslarda bulunmak için ülkemize geldiklerini ifade eden Cevahiroğlu, Türkiye ile KKTC arasındaki faaliyetlere destek vermek için işbirliği protokolü yapmak istediklerini söyledi. Ülkeye geldiklerinde Gazimağusa Belediyesi’nin yaptığı faaliyetlerle gençlere destek verdiğinin kendisine söylendiğini aktaran Cevahiroğlu, hem Gazimağusa Belediyesi ile protokol yapmak amacıyla Başkan İsmail Arter’i ziyaret ettiklerini hem de bölgedeki sivil kuruluşlarıyla tanışmak ve onlarla da işbirliği yapmak istediklerini belirti. Cevahiroğlu, gençlik ve sportif faaliyetlere verdiği destekten dolayı Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti. Cevahiroğlu, ülkede yaşanan felakette hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, ailelerine sabırlar diledi.