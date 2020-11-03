Türkiye İzmir İçin Tek Yürek

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun farklı kesimlerinden çok sayıda gönüllü bölgeye yardım ulaştırmak için harekete geçti.

Giresun Valiliği, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gıda ve battaniye yardımı gönderdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun'dan depremzedeler için gönderilecek insani yardım malzemelerinin, Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda toplandığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla belirtilen standartlara uygun şekilde il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla toplanan gıda ve kullanılmamış battaniyeden oluşan yardımların, dün gece İzmir Valiliğine ulaştırılmak üzere yola çıktığı kaydedildi.

Öte yandan Vali Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun'da İzmir'e gönül köprüsü çerçevesinde yardımların yola çıktığını belirterek, "Bizler gücümüzü zor günlerde kenetlenerek kazanan bir milletiz." ifadesini kullandı.

Polatlı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Ankara Valiliğine gönderildi.

Mersin

Deprem sonrası Mersin'in Mezitli ilçesinin üretici kadınları yardım seferberliği başlattı.

Depremzedeler için Erzincan Valiliğince yardım kampanyası başlatıldı

Erzincan Valiliği, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenenlere destek olmak için yardım kampanyası başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, deprem sonrası afetzedelere ulaştırılmak üzere valilik koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.



Ayrıca vatandaşların, Türk lirası için "TR87 0001 2009 3440 0010 2607 79", avro için "TR60 0001 2009 3440 0058 0002 03" ve ABD doları için de "TR41 0001 2009 3440 0053 0002 92" numaralı hesaplara bağış yapabileceği kaydedildi.

Tekirdağ'dan 3 yardım tırı yardım gönderildi

Vali Aziz Yıldırım, içerisinde 5 bin 760 yastık-çarşaf, 3 bin 360 battaniye ve 192 yatak bulunan 3 yardım tırını AFAD Bölgesel Lojistik Deposundan uğurladı.



Tekirdağ'dan yola çıkan tırların yardım tamamlama amacıyla Manisa'daki Bölgesel AFAD Lojistik Deposuna gittiği öğrenildi.