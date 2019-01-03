“Türkiye Kosova tipi çözüm istiyor”

Fileleftheros, Türkiye’nin Rum yönetimini ekarte ederek AB ile vize serbestisi konusunda anlaşma yapmak istediğini, bunun için de AB’ye Kosova modelini önermeyi düşündüğünü yazdı.

Fileleftheros, Türkiye’nin Rum yönetimini ekarte ederek AB ile vize serbestisi konusunda anlaşma yapmak istediğini, bunun için de AB’ye Kosova modelini önermeyi düşündüğünü yazdı.

Gazete, Türkiye’de yayımlanan Sabah gazetesinin AB’de Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusunda TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı’nın açıklamalarına dair haberini iktibas ettiği haberi, şu yorumla okurlarına aktardı:

“Ankara’nın vize serbestisi konusunda Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapmak için ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ekarte etmeyi hedefleyen fikirler ileri götürdüğü görünüyor. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınmış ve AB üyesi bir devlet olduğunu görmezden gelerek Kosova’dakine benzer bir anlaşma istiyor.”