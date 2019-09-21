Türkiye Neslican’a ağlıyor…

Bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan, 20 yaşındaki Neslican Tay, bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede yoğun bakımda bulunuyordu.

Neslican Tay dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neslican'ın ölüm haberi herkesi yasa boğdu...

Daha önce 3 kez yendiği kansere 4. defa yakalanan ve verdiği savaş ile simge haline gelen Neslican Tay’ın bacağında bulunan tümör nedeniyle 2018 yılında bir bacağı kesilmişti.

Hastane acı haberi dün akşam saatlerinde “Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği ‘yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları’ nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.” açıklamasıyla duyurdu. Acı haber sosyal medyadan dalga dalga yayıldı..

CENAZESİ YARIN RİZE’DE

Nesilcan’ın cenazesinin yarın memleketi Rize’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği duyuruldu.

NESLİCAN MESAJLARI…

Siyasetçisinden, sanatçısına, sporcusundan, iş insanına kadar milyonlar Neslican’ın ölümüne sessiz kalmadı…



İMAMOĞLU: GİTTİN ÇOK ÜZGÜNÜZ ÇOK – İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kişisel Twitter hesabından yaptığı Neslican Tay paylaşımında “Gittin, çok üzgünüz çok… Yaşama azmin hepimize örnek kaldı, güzel kızım. Allah rahmet eylesin” dedi.

MERAL AKŞENER: HEPİMİZE İLHAM KAYNAĞI OLDUN – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Verdiğin mücadele ve azminle, genç yaşlı, hepimize ilham kaynağı oldun, NeslicanTay. Allah mekânını cennet eylesin.Tüm sevenlerine sabır diliyorum.” şeklinde paylaşımda bulundu.

MUHARREM İNCE: RAHAT UYU GÜZEL KIZIM – Muharrem İnce, kanserle mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay için taziye mesajı yayınladı. Muharrem İnce, “Verdiği mücadele ile herkese umut olan Neslican Tay kanser illetine yenik düştü. “Belki öleceğim ama savaşarak öleceğim” demişti, çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Rahat uyu güzel kızım, ruhun şad olsun” diye yazdı.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU RAHMET DİLEDİ – Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hayatını kaybeden Neslican Tay için mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, “Kanser hastalığına karşı verdiği mücadelesi ile tanıdığımız Neslican Tay'ın, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Neslican Tay'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN: GÜLER YÜZÜNLE HATIRLAYACAĞIZ -Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen mesajında “Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim” demiştin. Sen bizlere bu kez kazanmayı değil, vazgeçmemeyi öğrettin. Seni hep yaşama sevincin ve güler yüzün ile hatırlayacağız. Mekanın cennet, ruhun şad olsun. Neslican Tay” dedi.

AHMET DAVUTOĞLU: AZMİ ARKADA BIRAKTIKLARINA MİRAS KALDI – Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu: “Tüm memleket Neslican Tay'dan güzel bir haber duymayı umuyordu. Azmi arkada bıraktıklarına miras kaldı. Mekanı cennet olsun”



SON VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Neslican Tay'ın tedavi görmeden önce çektiği video ortaya çıktı. Tay'ın son videosunda, “Gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğime bir gün bile düşünmüyorum” ifadelerini kullandığı görülüyor.

Neslican Tay, yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yaşadığım kaçıncı nüks ya da metastaz sayamıyorum. Ciğerlerim zaten berbat durumdalar. Benim tümörün en iyi kemoterapi ile durdurulabiliyormuş .O yüzden kemoterapi almaya başlayacağım. Bunu kabul etmem çok zor oldu. Çünkü gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğime bir gün bile düşünmüyorum ama iyileşirken bu kadar acılı olması beni çok yıpratıyor. Saçlarımı kaybetmek, yaşam kalitemin düşmesi, özgürlüğüm vesaire kemoterapinin getirdiği bir sürü acı şey var maalesef. Bunları yaşamak gerçekten istemiyorum ama onunla savaşmak için, bu hayatta kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa kemoterapiye alacağım ve o şekilde devam edeceğim. Konuştuğumda bile sesim gidiyor zaten. Bir ciğerim resmen çalışmıyor tümörler yüzünden. ‘Bu kadar ileriye gidemezsin. 2 adım attığımda nefesimi kesemezsin. Sen nesin, kimsin de benim vücudumu, benim hayatım bu kadar etkiliyorsun. Madem beni bu kadar etkiliyorsun alıyoruz kemoterapiyi ve paşa paşa seni öldürüyoruz' dedim. Çünkü bunu yapmak zorundayım, savaşmak zorundayım, onu yenmek zorundayım. Çünkü gerçekten bu hayatta kalmak istiyorum. Çok acılı olacak yine bir sürü şey yaşayacağım hiç umurumda değil ben hayatta kalmayı, yaşamayı çok fazla istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben ağlarken çok çirkin oluyorum benim gözyaşım akmamalı.”